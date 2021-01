GlobalFirepower a combinat diferite statistici pentru a obține un rating compus al puterii militare (0,3131 pentru Iran, 0,00 fiind scorul perfect).

În schimb, Israelul s-a clasat pe locul al-16-lea, cu o putere militară de 0,3444. Prin comparație, Statele Unite ocupă primul loc, urmate de Rusia, China, India, Franța și Marea Britanie. În mod curios, Egiptul se află pe locul 12, înaintea Iranului și Israelului.

Indonezia este pe 15, înaintea Israelului. Pe de altă parte, Israelul este înaintea Pakistanului (locul 17), Coreei de Nord (18) și Suediei (31). GlobalFirepower.com spune că se află în plină elaborare a clasamentului puterii militare din 2019.

„A fost al treilea an consecutiv în care Israelul a coborât în ​​clasamentul site-ului, cu un loc mai jos față de anul precedent și cu cinci locuri după ce era pe locul 11 ​​în 2016 ”, a notat Jerusalem Post. „Între timp, Iranul a urcat pe locul 13 în 2018, de pe 20 în 2017”.

GlobalFirepower calculează diversitatea, nu numărul armelor

„Clasamentul Global Firepower utilizează peste 55 de factori individuali pentru a determina scorul PowerIndex al unei națiuni („ PwrIndx ”), explică site-ul. „Formula unică internă permite națiunilor mai mici, mai avansate din punct de vedere tehnologic, să concureze cu cele mai mari, chiar dacă mai puțin dezvoltate.

Modificatorii (sub formă de bonusuri și penalități) sunt aplicați pentru a rafina în continuare lista. Un scor perfect PwrIndex este de 0,0000, ceea ce este de neatins în domeniul de aplicare al formulei GFP”.

Site-ul explică și că scorurile sunt ajustate de o varietate de modificatori. De exemplu, „clasamentul nu se bazează exclusiv pe numărul total de arme disponibile unei țări, ci mai degrabă pe diversitatea armelor”.

Scorurile țin cont, de asemenea, de statutul de ”Lumea întâia, a doua și atreia”, în timp ce națiunile NATO primesc „un ușor bonus datorită împărțirii teoretice a resurselor de război”. Alți modificatori includ geografia, industria, resursele naturale, forța de muncă și forța financiară.”

Cel mai important este factorul care, teoretic, ar trebui să ofere Israelului un avantaj decisiv asupra Iranului, sau cel puțin pentru moment. „Stocurile nucleare NU sunt luate în considerare, dar puterile nucleare recunoscute/ bănuite primesc un bonus”, arată GlobalFirepower.

Se bănuiește că Israelul deține arme nucleare, în timp ce Iranul a încercat să le dezvolte și poate fi la un pas de a le dezvolta.

NI notează însă că Iranul are o armată mai mare, o populație mai mare și o forță militară umană mai mare, dar care nu ajuta prea mult țara într-un conflict cu Israelul, care nu are graniță cu Iranul. Asta înseamnă că armata Iranului nu are unde să meargă, iar acești factori au fost importanți doar în războiul Iran-Irak din anii 80.

O concluzie ar fi că aceste clasamente ale puterii militare sunt adesea atât de arbitrare încât devin inutile, dacă nu ridicole. Dar mai importantă este natura arbitrară a acestor indici, care tind să ignore condițiile care guvernează puterea militară.