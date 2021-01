Din 1948, Israelul a lansat o mașinărie militară înfricoșător de eficientă. În anii 1960 și 1970, atât datorită nevoilor urgente, cât și a boicotării internaționale, Israelul a început să-și dezvolte propriile tehnologii militare. Și să se blindeze cu cea mai bună tehnologie străină.

Astăzi, Israelul se mândrește cu unul dintre cele mai avansate stocuri militare din lume din punct de vedere tehnologic. Și cu una dintre cele mai eficiente armate.

NI prezintă cele cinci cele mai letale sisteme folosite în prezent de Forțele israeliene de apărare.

Tancul Merkava

S-a alăturat IDF în 1979, înlocuind tancurile străine modificate, pe care israelienii le folosiseră din 1948. Aproximativ 1.600 de tancuri Merkava de diverse tipuri au intrat în serviciul IDF. În ambele războaie din Gaza, forțele de apărare au folosit Merkava pentru a pătrunde în pozițiile palestiniene. Israelul a dezvoltat, de asemenea, modificări care sporesc capacitățile tancului în lupta urbană. Merkava s-au dovedit atât de utile, încât Israelul a anulat planurile de a opri producția de linie, în ciuda lipsei comenzilor externe.

F-15I Thunder

Forțele aeriene israeliene au zburat pe variante ale F-15 încă din anii 70. Israelienii au perfecționat avionul F-15 atât pentru supremația aeriană, cât și pentru atacuri aeriene. Conduse de piloți de elită, avioanele F-15I (poreclite „Tunetul”) rămân cea mai letală escadrilă de aeronave din Orientul Mijlociu. F-15I este și o platformă de luptă eficientă, superioară aeronavelor pe care le dețin cei mai importanți dușmani ai Israelului.

Racheta Ierihon III

Cel mai vechi factor de descurajare israelian a venit sub forma bombardierelor F-4 Phantom pe care IAF le-a folosit la maximum în misiunile convenționale ale războiului de uzură și în Războiul de Yom Kippur. Israelul a decis că are nevoie de un factor de descurajare mai eficient și mai sigur și a început să investească puternic în rachete balistice. Ierihon I a intrat în funcțiune la începutul anilor 1970. A fost înlocuită apoi de Ierihon II și Ierihon III. Aceasta din urmă are mai multe trepte, poate fi echipată cu un focos nuclear, chimic sau bacteriologic de o greutate care poate atinge până la 1.300 kg.

Submarinul Delfin

Submarinul din clasa Delfin rămâne o platformă eficientă pentru diverse misiuni ale IDF. Capabile de recunoaștere maritimă, scufundare sau de blocare a pătrunderii navelor inamice, aceste submarine cu „misiune defensivă” reprezintă o investiție majoră în securitatea israeleiană. Și una dintre cele mai letale forțe submarine din regiune.

Soldatul israelian

Tehnologia care leagă toate aceste sisteme de luptă este însă soldatul israelian. Formarea de soldați super fantastici, de marinari și de piloți excepționali nu a fost întâmplătoare. IDF a dezvoltat sisteme de recrutare, instruire care îi permit să arunce în luptă printre cei mai competenți și mai capabili soldați din lume. Și niciuna dintre tehnologiile de mai sus nu ar avea succes dacă oameni dedicați și bine pregătiți nu le-ar face să funcționeze la potențialul maxim.