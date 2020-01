Cristina Ţopescu şi Andreea Berecleanu au avut o relaţie deosebită: cele două au fost foarte bune prietene şi şi-au împărtăşit multe secrete. Vedeta Antenei 1 a povestit, într-un interviu pentru Elle, aspecte mai puţin cunoscute despre viaţa Cristinei Ţopescu.

Voia să se risipească în univers

Fosta jurnalistă şi-a dorit să fie incinerată, spune Andreea Berecleanu, iar prima dată i-a spus acest lucru prietenei sale în 2009.

„În 2009. Eram în Spania, la 10.000 de metri altitudine, în avion. Vorbeam despre viața de dincolo, despre religie. Atunci mi-a spus: «Ca să nu uit. Să știi, eu vreau să fiu incinerată». Apoi mi-a confirmat decizia, la înmormântarea tatălui ei.

Nu voia să ajungă în pământ. Voia să se risipească de acolo de unde a venit, din univers. Mi-a și spus unde își dorește să împrăștii cenușa: în mare și într-un loc unde să fie cai. Și asta o să fac, o să găsesc un loc așa cum și-l dorea. O altă parte din cenușă o să rămână însă la mama ei și o alta în cavoul familiei Țopescu de la cimitirul Bellu”, a povestit Berecleanu, potrivit elle.ro.

Ajuta orice persoană aflată la nevoie, chiar şi pe „fetele de pe centură”

Cristina Ţopescu a avut o legătură foarte puternică cu căţeii pe care-i iubea foarte mult şi îi îngrijea, acordându-le o mare parte din timpul şi chiar din banii ei. Era felul ei de a fi, iar generozitatea nu se oprea doar la animale povesteşte Andreea Berecleanu.

„Eu am înțeles legătura dintre ea și căței în momentul în care am mers cu ea să îi hrănească. Am oprit mașina, ea a coborât și a început să îi cheme. În momentul acela, 40 de căței au apărut în jurul ei. Toți săreau pe ea și o iubeau. A fost o imagine care mi-a rămas întipărită pentru totdeauna. Atunci am înțeles conexiunea asta fantastică. Dincolo de sponsorizările pe care le făcea către fundații, cheltuielile ei cu cățeii nu se opreau aici.

Salva foarte mulți căței care aveau nevoie de ajutor. Inclusiv pe cățelul meu, Dumi, pe care ni l-a oferit Cristina acum 10 ani. A fost salvat într-o zi de duminică, de aici i se trage numele. Fusese aruncat de cineva între un calcan de casă părăsită de pe centură și un gard. Locul era prea îngust ca să ajungi la el, să îl scoți de acolo. Fetele de pe centură, pe care Cristina le știa, l-au văzut și au sunat-o, fiindcă știau că ea îl poate salva. Și a făcut-o.

Și nu doar pe Dumi, ci pe sute de căței abandonați, accidentați sau uitați de lume. Cristina le dădea speranță. Și făcea asta cu orice persoană aflată la nevoie. Inclusiv cu lucrătoarele sexuale, cărora le dona haine, încălțăminte, iar uneori le împrumuta bani”, a mai spus Andreea Berecleanu despre prietena sa.

