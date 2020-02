Fosta prezentatoare a Observatorului de la 19, Andreea Berecleanu, a părăsit Antena 1, după 17 ani petrecuţi acolo. Imediat după ce a luat această decizie, jurnalista scria pe Facebook că nu acceptă situaţiile impuse.

“Am stat 17 ani în Antena 1 pentru că nu am fost constrânsă în vreun fel. Astăzi drumurile noastre se despart. Nu voi accepta situații impuse. Sunt prezentator de știri de 27 de ani, sunt un jurnalist respectat atât de colegii de breaslă cât și de către public tocmai pentru că nu am dezamăgit, sunt un om corect și onest.

Pot să dau și amănunte despre alegerea mea de a pleca dar cred că viața trebuie să-și urmeze cursul, la fel și profesia mea. Voi fi alături milioanelor de oameni cu dragoste și respect mereu, sub diferite forme, și va mulțumesc pentru toți acești ani.”

Nou mesaj pentru foştii ei şefi de la Antena 1

Andreea Berecleanu a revenit ulterior cu alt mesaj pentru fanii săi, în care, în primul rând, le-a mulţumit acestora pentru sprijinul incredibil de care au dat dovadă în aceste momente dificile. “Cei care m-aţi cunoscut doar prin intermediul ecranului, mi-aţi arătat prietenie adevărată”, a scris vedeta pe contul ei de Facebook.

Mai mult, Andreea Berecleanu a avut un mesaj cu subînţeles şi pentru şefii de la showbiz.html">Antena 1. Ea a vorbit despre o energie care “nu trebuie să fie oprită în niciun fel de către cei incapabili de a crea energii pozitive. Mai mult, cei care distrug până la autodistrugere”.

“Dragii mei, ce ați făcut voi în mai puțin de 24 de ore este o energie fantastică, e dragoste, e solidaritate, e atașament, e mai presus de ce poate primi un prezentator de știri doar printr-o expunere datorată profesiei în sine. Cine mă cunoaște în viața de zi cu zi, îmi știe comportamentul. Tot ce fac e firesc, tot ce spun e ce gândesc. Dar voi, cei care m-ați cunoscut doar prin intermediul ecranului, mi-ați arătat prietenie adevărată. Am sute de mii, milioane de prieteni.

Și eu am crezut toată viața că am doar câțiva, aceiași de peste 20, 30 de ani. Această energie, acest vibe îl pot da doar anumiți oameni, cei ca voi. Asta nu trebuia să fie oprit în niciun fel de către cei incapabili de a crea energii pozitive. Mai mult, cei care distrug până la autodistrugere. Dar noi suntem mai presus, atât voi in viețile voastre de oameni buni și frumoși, cât și eu, cu viața mea liniștită și normală. Va iubesc, va mulțumesc, va întorc toată puterea pe care mi-ați dat-o într-un timp atât de scurt. Cu dragoste, a voastră, Andreea”, a scris vedeta pe contul ei de socializare.

