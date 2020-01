Cristina Țopescu și-a găsit sfârșitul în jurul Anului Nou, potrivit anchetatorilor, care încă cercetează circumstanţele încre a decedat jurnalista. Timp de aproape trei săptămâni nimeni nu a știut nimic de ea, până când o vecină a sunat la 112, fosta realizatoare TV fiind găsită fără suflare chiar în locuința sa.

Dorința ei a fost să fie incinerată, iar familia a respectat această decizie și așa au și făcut. Pe 16 ianuarie, trupul Cristinei Țopescu a ajuns la Crematoriul Vitan-Bârzești, însă nici la 5 zile de la incinerare, cenușa jurnalistei nu a fost ridicată de către cei apropiați, potrivit spynews.ro

Există variante că aceasta va fi depusă la cimitirul Ghencea, acolo unde este înmormântat tatăl ei, Cristian Țopescu, însă mama acesteia a spus că va fi depusă la cimitirul Bellu. Mai mult, se pare că o altă informație ar fi că cenușa Cristinei Țopescu va fi aruncată acolo unde acesteia i-ar fi plăcut cel mai mult să stea.

Totuși, chiar dacă există mai multe variante legate de ce se va întâmpla cu cenușa, momentan aceasta se află în crematoriu și se pare că cei dragi au uitat-o din nou pe fosta realizatoare TV care nu a avut nici o șansă să fie salvată, fiind găsită decedată de mai mai multe zile, iar din informațiile medicilor se pare că a suferit un infarct.

Adevărul despre suferința Cristinei

„Nici nu mai conteaza cum a murit Cristina Topescu. Probabil un infarct, pre-anuntat de atacuri de panica frecvente pentru care ea se trata. Multi oameni de televiziune si persoane publice fac anxietate, atacuri de panica dar nu le ia nimeni in serios. Cristina insa nu avea doar tracul televiziunii. Cristina traia din punct de vedere emotional la alta altitudine, ei ii tresarea inima pentru absolut orice lucru nelalocul lui, nedrept, ea suferea pentru orice om al strazii, pentru caiinii chinuiti, pentru pericolul in care traiau cei 200 de caiini de care se ocupa ea insasi. Cristina nu era jurnalist decat o parte din zi, in rest cauta bani sa mai salveze un suflet, asta dupa ce ajungea la fundul propriului sac.

Uneori gasea ajutor, alteori nu, dar nu renunta. Cristina nu era un star, era antistar, nu se imbraca frumos, nu se coafa de 5 ori pe saptamana, nu se machia cand iesea pe strada. Uneori era atat de neglijenta si de obosita… nu avea o viata usoara pentru ca isi asuma mult prea mult. Era o femeie insufletita si plina de energie, cu atitudine si mereu implicata, fara sa se menajeze, fara sa se alinte. O femeie asumata! Am intrebat o de ce intra in PSD si mi a spus ca ea este socialista, ca sufera cand vede saracie si suferinta si ca politica o va ajuta sa faca mai mult pentru oameni si animale. Atat cat a facut Cristina Topescu cu puterile ei este ENORM! Va ramane in amintirea mea ca acel om care daruia suflet, care cauta solutii, care se zbatea extraordinar de mult si uneori obosea si se intrista. Dar se ridica…..”, a scris Corina Vinţan pe pagina sa de Facebook.

