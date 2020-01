„Tocmai am aflat că a murit Cristina Topescu. E foarte greu să procesez informația. Cristina a fost unul dintre jurnaliștii pe care îi respect, cu care am colaborat nu o singură dată, de-a lungul anilor. O știu din perioada când era imaginea știrilor la Prima Tv, m-am reîntâlnit cu ea și am făcut mai multe emisiuni în perioada ei la Antena 3. E oribil. Îngrozitor. Mai avea multe lucruri de făcut, de zis pentru țara asta căreia i-a dat atât de mult, și care până la urmă i-a dat atât de puțin înapoi.

Păcat. Atât de păcat”, a scris Gabriel Diaconu pe facebook.

Acesta a adăugat în direct la Antena 3 că speră că jurnalista nu a avut parte de o moarte violentă.

Florin Condurățeanu a povestit și el o întâmplare cu Cristina Țopescu. Aceasta a luat un cățel zdrobit de pe trotuar și în cele din urmă i-a improvizat un cărucior și a avut grijă de el.

