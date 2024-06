Cristina Dorobanțu a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru informarea corecta si relevata a publicului”. „Dedic acest premiu echipei mele de la Kanal D. Dar mai ales publicului care ne urmărește zi de zi în număr foarte mare, sunt extrem de recunoscătoare. A fost un vis care, uite, a devenit realitate. Săptămâna viitoare împlinesc 32 de ani și Revista Capital mi-a oferit cel mai frumos cadou”, a spus ea pe scena Premiilor Capital.

Am muncit foarte mult ca să ajung unde sunt și fac acest lucru în continuare, cu multă dedicare. Sunt conștientă că în fiecare zi evoluăm și în fiecare zi este rost de mai bine“, a declarat jurnalista pentru Capital.

„Mă concentrez foarte tare pe tot ce înseamnă carieră, și asta nu în ultimul an, ci în ultimii ani. În curând se împlinesc nouă ani de când am intrat în media. Încerc ca, în fiecare zi, să adun informații din toate domeniile, astfel încât să ajung în fața publicului cu temele foarte bine făcute.

Se știe, cel mai bun loc de muncă este acela unde te duci ca la prieteni.

„Nu cred că mai este un secret pentru nimeni că, atunci când spui Kanal D, spui familie, o familie extinsă. Managementul Kanal D a avut grijă să fim precum o familie și acest lucru este important, atmosfera aceasta ne ajută să performăm. Colegii mei sunt cu toții profesioniști și pasionați de ceea ce fac. Toate aceste lucruri contează enorm în evoluția noastră ca stație“, ne mărturisește Cristina.

„Nu am ars etape, am învățat în permanență, fie că a fost vorba de implicarea mea în emisiuni de divertisment sau în activitatea din redacția Știrilor. În ceea ce privește Știrile Kanal D, tot timpul am avut în minte misiunea de a-i informa corect și relevant pe cei din fața micilor ecrane“, punctează știrista.