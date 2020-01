Cristina Țopescu era mare iubitoare de animale. Toți cei care au intrat în direct pentru a-și exprima regretul au povestit cât de mult iubea aceasta câinii, pisicile și toate necuvântătoarele în general. Tatăl ei, celebrul comentator sportiv, Cristian Țopescu a murit în urmă cu un an de zile. Mama ei, în schimb, trăiește.

Apropiații o plâng

„NU POT SA CRED!!!!!CRISTINA TOPESCU, BUNA MEA PRIETENAl

DE CE, DOAMNE???!!!”, a scris celebra doctoriță pe facebook.

Monica Pop a spus că a fost pentru prima dată când Cristina Țopescu nu i-a răspuns la urările de Anul Nou, dar că nu și-a imaginat că jurnalista ar fi pățit ceva. Era convinsă că nu a văzut mesajul, mai ales că în urmă cu un an au mers la mai multe evenimente împreună.

Tocmai am aflat că a murit Cristina Topescu. E foarte greu să procesez informația. Cristina a fost unul dintre jurnaliștii pe care îi respect, cu care am colaborat nu o singură dată, de-a lungul anilor. O știu din perioada când era imaginea știrilor la Prima Tv, m-am reîntâlnit cu ea și am făcut mai multe emisiuni în perioada ei la Antena 3. E oribil. Îngrozitor. Mai avea multe lucruri de făcut, de zis pentru țara asta căreia i-a dat atât de mult, și care până la urmă i-a dat atât de puțin înapoi.

Păcat. Atât de păcat”, a scris și psihiatrul Gabriel Diaconu pe facebook.

Te-ar putea interesa și: