Noi critici la adresa Guvernului și a premierului Ilie Bolojan au fost formulate în contextul deciziei de majorare a impozitelor pe proprietate de la 1 ianuarie 2026, măsură care a generat reacții divergente în spațiul public și politic. De data aceasta, Florin Cîțu l-a luat la țintă pe șeful Executivului.

Fostul premier liberal Florin Cîțu a susținut, într-o postare pe Facebook, că invocarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru a justifica majorarea taxelor pe proprietate este nefondată.

Acesta a arătat că în PNRR nu există nicio prevedere care să oblige statul român să crească impozitele pe proprietate, subliniind că o astfel de măsură reprezintă exclusiv o decizie politică a Guvernului.

Potrivit lui Florin Cîțu, documentul menționează explicit că atât contribuțiile sociale, cât și impozitul pe proprietate trebuie stabilite la un nivel care să susțină creșterea economică sustenabilă, nu să o frâneze.

În opinia fostului premier, obligația reală asumată prin PNRR este dezvoltarea unui sistem informatic funcțional de evaluare a proprietăților, urmând ca impozitul să fie calculat în funcție de valoarea reală a acestora.

El a mai adăugat că ponderea veniturilor bugetare în România este de aproximativ 35,5% din PIB, peste media de circa 34% a statelor membre OECD, sugerând că problema finanțelor publice nu ține exclusiv de nivelul impozitelor.

„Nu-mi face plăcere să contrazic premierul, dar aici este necesar. Invocarea PNRR pentru a justifica creșterea taxelor pe proprietate este pur și simplu falsă. Nu scrie nicăieri în PNRR că trebuie crescute impozitele pe proprietate. Este o decizie politică a guvernului. Din contră, în PNRR scrie explicit că atât contribuțiile sociale, cât și impozitul pe proprietate trebuie să aibă un nivel care să promoveze creșterea economică sustenabilă. (Traduc pentru socialiști: contribuțiile și impozitele trebuie să scadă, nu să crească.) Ce spune, de fapt, PNRR? Guvernul trebuie să dezvolte un sistem informatic operațional de evaluare a proprietăților, iar impozitul să fie calculat în funcție de această valoare. Atât. P.S.: venituri la buget în RO 35.5% din PIB > 34% din PIB media veniturilor la buget în țările membre OECD”, a scris pe pagina sa de Facebook fostul premier liberal Florin Cîțu, miercuri, 17 decembrie.

De cealaltă parte, președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri, la Londra, că impozitele pe proprietate nu au mai fost majorate de aproximativ 15 ani și că ajustarea anunțată trebuie privită în contextul situației fiscale actuale.

Șeful statului a explicat că, deși creșterea nu este una dorită, ea nu reprezintă nici o catastrofă, fiind sub nivelul inflației cumulate din perioada în care aceste impozite au rămas nemodificate.

Potrivit acestuia, modificarea modului de impozitare urmărește o așezare mai realistă a sarcinii fiscale și reflectă constrângerile bugetare cu care se confruntă statul român în prezent.

Reamintim că, în cazul unora dintre apartamentele din România, impozitul anual va creşte şi cu 750%. Mai exact, apartamentele achiziționate pe firmă, în special cele cumpărate în ultimii ani ca investiții și introduse pe piața de închiriere, vor deveni mult mai costisitoare din punct de vedere fiscal. Guvernul va schimba modul de impozitare a acestora, ajungând până la creșteri de 750%.