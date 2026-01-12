Conform datelor agregate, piața auto a închis anul cu 182.518 autovehicule înmatriculate, în creștere cu +1,6% comparativ cu 2024, evoluție susținută în principal de segmentul autoturismelor noi.

Decembrie 2025: lună foarte bună pentru autoturisme, dar cu evoluții divergente pe segmente

Luna decembrie a adus o accelerare puternică față de perioada similară din 2024, în special pe segmentul autoturismelor noi, unde s-a raportat o creștere de +58,4%. În schimb, vehiculele comerciale ușoare au scăzut cu -32,9%, în timp ce segmentul vehiculelor grele și bus a avansat cu +96,8%.

Segmentele “electrificate” (MHEV, FHEV, PHEV și BEV) au continuat să câștige teren, ajungând la 56,5% cotă de piață în luna decembrie, cu un avans total de +74,5% față de anul anterior.

Potrivit bilanțului APIA pe întreg anul:

-Ponderea autoturismelor electrificate a ajuns la 55,2% din piață

-Modelele mild hybrid și full hybrid au însumat peste 45% din piața autoturismelor

-Plug-in hybridele au crescut semnificativ (+59% anual)

-BEV-urile (full electrice) au înregistrat un recul de -9%

Președintele APIA, Dan Vardie, a declarat că piața a rămas stabilă, în pofida unui context legislativ impredictibil:

„Datele finale pentru anul 2025 indică o piață auto relativ stabilă, cu 182.518 de autovehicule înmatriculate, în creștere cu +1,6% față de 2024, un rezultat foarte apropiat de prognoza APIA (…). Autoturismele au generat această evoluție, cu 155.855 unități, marcând o creștere de +4,7% față de anul anterior, peste nivelul prognozat.”

Referindu-se la tranziția către electromobilitate, acesta subliniază:

„În ceea ce privește electromobilitatea, anul 2025 confirmă avansul accelerat al motorizărilor electrificate, care au ajuns la 55,2% din totalul înmatriculărilor de autoturisme, devenind segmentul dominant al pieței. Totodată, autoturismele full electrice au înregistrat un recul, atât ca volum, cât și ca pondere, cu o scădere de -9%.”

Oficialul atrage atenția și asupra impactului programelor guvernamentale:

„Această dinamică evidențiază impactul major al disfuncționalităților Programului Rabla (…), care nu a reușit să susțină coerent tranziția către vehiculele 100% electrice, în contrast cu evoluția pozitivă a segmentelor hibride.”

Clasamente și tendințe majore în 2025

Conform raportului APIA:

-TOP BEV 2025 — modele 100% electrice:

Dacia Spring – 1.596 unități (-51%)

Hyundai Kona – 618 unități

Tesla Model 3 – 604 unități

-TOP Plug-in Hybrid 2025

Ford Kuga – 845 unități

VW Tiguan – 769 unități

Hyundai Tucson – 719 unități

-TOP Full Hybrid 2025

Toyota Corolla – 4.442 unități (+35,4%)

Dacia Duster – 4.097 unități

Toyota Yaris Cross – 2.866 unități

– TOP Mild Hybrid 2025

Dacia Duster – 6.823 unități

Ford Puma – 1.691 unități

Skoda Octavia – 1.519 unități

Vehicule comerciale ușoare + minibus: -19,5% pe întreg anul

Vehicule comerciale grele + bus: evoluție stabilă anual, dar +96,8% în decembrie

Concluzie

Raportul confirmă un an 2025 cu piață stabilă ca volum, dar cu schimbări structurale puternice:

-electrificarea devine mainstream

-BEV-urile pierd ritm din cauza incertitudinii programelor naționale

-hibridele devin opțiunea dominantă

-comerciale ușoare suferă, comerciale grele accelerează

APIA reamintește că datele complete pot fi accesate în platforma CarS, singurul instrument online de analiză dinamică a pieței auto din România.