Conform datelor agregate, piața auto a închis anul cu 182.518 autovehicule înmatriculate, în creștere cu +1,6% comparativ cu 2024, evoluție susținută în principal de segmentul autoturismelor noi.
Decembrie 2025: lună foarte bună pentru autoturisme, dar cu evoluții divergente pe segmente
Luna decembrie a adus o accelerare puternică față de perioada similară din 2024, în special pe segmentul autoturismelor noi, unde s-a raportat o creștere de +58,4%. În schimb, vehiculele comerciale ușoare au scăzut cu -32,9%, în timp ce segmentul vehiculelor grele și bus a avansat cu +96,8%.
Segmentele “electrificate” (MHEV, FHEV, PHEV și BEV) au continuat să câștige teren, ajungând la 56,5% cotă de piață în luna decembrie, cu un avans total de +74,5% față de anul anterior.
Electromobilitatea domină, dar mașinile pur electrice pierd teren în 2025
Potrivit bilanțului APIA pe întreg anul:
-Ponderea autoturismelor electrificate a ajuns la 55,2% din piață
-Modelele mild hybrid și full hybrid au însumat peste 45% din piața autoturismelor
-Plug-in hybridele au crescut semnificativ (+59% anual)
-BEV-urile (full electrice) au înregistrat un recul de -9%
APIA: „Anul confirmă avansul electrificării, dar programul Rabla a frânat BEV-urile”
Președintele APIA, Dan Vardie, a declarat că piața a rămas stabilă, în pofida unui context legislativ impredictibil:
„Datele finale pentru anul 2025 indică o piață auto relativ stabilă, cu 182.518 de autovehicule înmatriculate, în creștere cu +1,6% față de 2024, un rezultat foarte apropiat de prognoza APIA (…). Autoturismele au generat această evoluție, cu 155.855 unități, marcând o creștere de +4,7% față de anul anterior, peste nivelul prognozat.”
Referindu-se la tranziția către electromobilitate, acesta subliniază:
„În ceea ce privește electromobilitatea, anul 2025 confirmă avansul accelerat al motorizărilor electrificate, care au ajuns la 55,2% din totalul înmatriculărilor de autoturisme, devenind segmentul dominant al pieței. Totodată, autoturismele full electrice au înregistrat un recul, atât ca volum, cât și ca pondere, cu o scădere de -9%.”
Oficialul atrage atenția și asupra impactului programelor guvernamentale:
„Această dinamică evidențiază impactul major al disfuncționalităților Programului Rabla (…), care nu a reușit să susțină coerent tranziția către vehiculele 100% electrice, în contrast cu evoluția pozitivă a segmentelor hibride.”
Clasamente și tendințe majore în 2025
Conform raportului APIA:
-TOP BEV 2025 — modele 100% electrice:
Dacia Spring – 1.596 unități (-51%)
Hyundai Kona – 618 unități
Tesla Model 3 – 604 unități
-TOP Plug-in Hybrid 2025
Ford Kuga – 845 unități
VW Tiguan – 769 unități
Hyundai Tucson – 719 unități
-TOP Full Hybrid 2025
Toyota Corolla – 4.442 unități (+35,4%)
Dacia Duster – 4.097 unități
Toyota Yaris Cross – 2.866 unități
– TOP Mild Hybrid 2025
Dacia Duster – 6.823 unități
Ford Puma – 1.691 unități
Skoda Octavia – 1.519 unități
Comerciale: scădere puternică la ușoare, vârf pe grele
Vehicule comerciale ușoare + minibus: -19,5% pe întreg anul
Vehicule comerciale grele + bus: evoluție stabilă anual, dar +96,8% în decembrie
Concluzie
Raportul confirmă un an 2025 cu piață stabilă ca volum, dar cu schimbări structurale puternice:
-electrificarea devine mainstream
-BEV-urile pierd ritm din cauza incertitudinii programelor naționale
-hibridele devin opțiunea dominantă
-comerciale ușoare suferă, comerciale grele accelerează
APIA reamintește că datele complete pot fi accesate în platforma CarS, singurul instrument online de analiză dinamică a pieței auto din România.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.