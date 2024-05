Cresc salariile cu 10%. Cine va beneficia de majorări salariale? Premierul României, Marcel Ciolacu, a informat deja că OUG a fost pusă în transparență, fiind o cerință europeană pentru decontările de ochelari până în suma de 500 lei. Vorbim de majorări de 5% și 5% pentru categoriile care nu au primit și pentru cei cu venituri foarte mici. Guvernul României trebuie să acopere întreaga umbrelă și că își permite să deconteze 500 lei, dar doar cu un consult oftalmologic necesar. Acesta este efortul bugetar pe care România și-l poate permite în prezent, conform Ministerului Finanțelor.

Normal, cu un consult oftalmologic, că dacă n-ai nevoie, nu îţi iei ochelari. În acest moment, din ceea ce am stabilit împreună cu ministrul Finanţelor, Guvernul României atâta îşi permite. Ea (ordonanţa, n.r.) este pusă în transparenţă. Dar eu vă spun că Guvernul României – ceea ce mi-a transmis mie Ministerul de Finanţe – este că acest efort bugetar şi-l poate permite România în acest moment. Şi eu cred că de la începutul anului, această abordare a fost una corectă şi echilibrată”, a spus Marcel Ciolacu , premierul României.

Proiectul de ordonanță de urgență prevede că anumite categorii de bugetari vor beneficia de creșteri salariale de 10%, raportate la nivelul lunii decembrie 2023. Aceste majorări vor fi acordate în două tranșe: în iunie 2024 și în septembrie 2024. Impactul bugetar al acestei măsuri este estimat la 1,127 miliarde lei.

Potrivit Notei de fundamentare care însoţeşte proiectul de OUG privind măsuri referitoare la salarizarea personalului din unele sectoare de activitate bugetară precum şi reglementarea unor aspecte organizatorice, sunt vizate familiile ocupaţionale de funcţii bugetare din Anexa nr. III – Cultură, Anexa nr. IV – Diplomaţie, Anexa V, Capitolul VI – personalul cu funcţii de conducere şi de execuţie din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, Anexa nr. VII – personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum şi din cele aflate sub controlul Parlamentului, Anexa VIII – Administraţie, inclusiv pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului din unităţile administrativ-teritoriale de până la 20.000 de locuitori, respectiv poziţiile 21-28 din lit. C ale anexei nr. IX.