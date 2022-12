Compania are mai multe programe de dezvoltare și formare profesională a angajaților, construite pentru toate nivelurile de specializare din interiorul său. Academiile funcționale, spre exemplu, se ocupă cu dezvoltarea fiecărei zone de business și ajută la creșterea competențelor angajaților eMAG, ne transmite Cosmin Dodoc. Mai multe detalii în interviul acordat cu ocazia apariției pe piață a revistei Top 100 Angajatori din România, ediția 2022.

CAPITAL: Ce programe de formare și dezvoltare profesională are compania dvs. pentru angajați?

Cosmin Dodoc: Investim constant în creșterea și dezvoltarea echipelor noastre și avem programe de învățare specifice fiecărui nivel de experiență.

Academiile funcționale sunt construite în jurul direcției de dezvoltare a fiecărei zone din business și ne ajută să creștem competențele ale colegilor noștri. De la workshop-uri la sesiuni de lucru până la articole, cărți și podcasturi, toate ne ajută să pregătim echipele pentru nevoile lor de dezvoltare.

Cum își formează eMAG resursa umană

Upgrade este cel mai amplu program de dezvoltare în carieră dezvoltat de eMAG. Este creat să îi susțină, să îi ajute și îi pregătească pe colegii noștri aflați la început de drum pentru un rol din viitor pe care și-l doresc. Printr-o investiție de 4 milioane de lei, programul continuă să susțină, în următorii ani, în total, pregătirea a 800 de colegi aflați la începutul carierei, care beneficiază de sprijinul necesar pentru a se adapta nevoilor actuale de pe piața muncii.

Leadership Habits este comunitatea managerilor din eMAG care gestionează echipe. Programul presupune întâlniri lunare sub formă de workshopuri și sesiuni de învățare, prin care managerii își dezvoltă obiceiurile de leadership.

Prin Future 25 dezvoltăm 25 de tinere talente din eMAG, care timp de doi ani au parte de o experiență de dezvoltare intensă. Participând la traininguri, workshop-uri sau cursuri de business, ei au mentori dintre managerii eMAG și lucrează la proiecte cu impact real în diferite zone de business. La final, participanții au ocazia de a prezenta aceste proiecte în fața board-ului eMAG. La finalul celor doi ani de program, participanții în program merg la San Francisco, unde iau pulsul unor companii celebre din industria tech.

Executive Development – este dedicat liderilor seniori din eMAG și presupune programe de învățare dezvoltate de universități renumite precum Harvard Business School și MIT Management Executive Education. Anul acesta am investit în acest program încă 200.000 de euro, iar în această ediție, care se desfășoară în două etape (iulie – octombrie 2022 și februarie – aprilie 2023), vor participa 75 de colegi.

Care sunt beneficiile pe care le oferiți pentru angajați?

Cosmin Dodoc: Unul dintre beneficiile pe care le oferim echipelor noastre este modul de lucru hibrid. La începutul pandemiei, am desfășurat mai multe studii interne prin care am vrut să înțelegem percepția colegilor noștri despre lucratul de acasă și despre cât de conectați s-au simțit în perioada respectivă cu echipa din care fac parte. Din date a reieșit că modul de lucru hibrid ni se potrivește cel mai bine, pe care din mai anul acesta l-am și implementat. Colegii lucrează de la birou, dar și de acasă în funcție de nevoile specifice fiecărei echipe.

Alte beneficii de care se bucură echipele noastre sunt abonamentele pentru servicii medicale (avem parteneriate cu trei clinici mari din țară din care colegii își pot alege), un buget flexibil de beneficii din care pot alege ce li se potrivește mai bine, discounturi la parteneri (de la servicii stomatologice sau de telefonie până la săli de sport), abonament la Bookster. În spațiul de birouri avem fructe, răcoritoare, sală de sport și relaxare.

CAPITAL: Care este profilul angajatului pe care compania dvs. îl caută?

Cosmin Dodoc: Suntem agili, dinamici și învățăm continuu, așa că ne dorim colegi care să semene cu noi, pasionați, cu potențial, colegi care să crească împreună cu noi într-un domeniu care se mișcă rapid. Punem întotdeauna clientul pe primul loc, lucrăm constat la construirea unei experiențe de shopping memorabile și avem o grămadă de proiecte pe care nu doar că le dezvoltăm intern, dar pe care le și exportăm în țările din regiune în care suntem prezenți. Așa că vă puteți da seama că la eMAG căutăm oameni care nu vor să se plictisească deloc. 😊

CAPITAL: Care sunt cele mai mari dificultăți atunci când recrutați personal?

Cosmin Dodoc: Suntem o organizație cu o mulțime de roluri (de la lucrători în depozit la programatori), iar fiecare departament are provocările lui atunci când vine vorba de recrutare, însă de fiecare dată am reușit să atragem talentele de care avem nevoie din piață și să ținem ritmul cu creșterea businessului.

CAPITAL: Care au fost cele mai importante provocări din ultimul an pentru compania dvs.?

Cosmin Dodoc: Din perspectiva resurselor umane cred că cea mai mare provocare din ultimul an a fost lansarea modului de lucru hibrid, trasarea generală a cadrului, libertatea pe care managerii o au în a stabili programul cu echipele lor și direcțiile pozitive în care această libertate trebuie să o ia. Din mai anul acesta, am și implementat acest mod de lucru, am revenit la birou, pentru socializare, brainstorming-uri și alte activități care presupun colaborare. În rest, în funcție de specificul fiecărei echipe, avem libertatea de a lucra de acasă.

CAPITAL: Ce programe aveți pentru a preîntâmpina plecarea oamenilor din companie?

Cosmin Dodoc: Din șase în șase luni, măsurăm motivația colegilor noștri, iar pe baza rezultatelor stabilim apoi planuri de acțiuni specifice pentru fiecare zonă, dar și la nivel de organizație. Vrem să știm ce îi mulțumește și care sunt aspectele pe care le putem îmbunătăți.

În plus, știm că învățarea continuă e importantă pentru colegi și creștem talentele din companie cu ajutorul unor programe de dezvoltare în carieră prin care îi susținem să descopere noi provocări pe un alt rol, dar tot în cadrul echipelor din eMAG.

CAPITAL: Cum credeți că vor fi afectate operațiunile companiei dvs. având în vedere modificările fiscale în ceea ce privește angajații?

Cosmin Dodoc: Credem că predictibilitatea este un element important pentru orice business, iar orice modificare de ordin fiscal este important să fie anunțată cu suficient de mult timp înainte pentru a da companiilor posibilitatea de a se organiza mai bine.

CAPITAL: Care credeți că vor fi cele mai mari provocări în următorul an (sfârșit de 2022, 2023) pentru departamentul de resurse umane?

Cosmin Dodoc: Cred ca va fi o perioadă în care echilibrul va conta cel mai mult: echilibru în a scoate ce e mai bun din programul de lucru hibrid, echilibru în a aduce oamenii potriviți la locul potrivit, echilibru în a investi în dezvoltare și creștere, dar și echilibru în a păstra și a crește motivația colegilor. Într-o perioadă cu destule necunoscute, sperăm că sfârșitul lui 2022 și începutul lui 2023 să devină mai previzibile. Avem planuri mari și vrem să ne ținem de ele.