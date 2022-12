Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a transmis un mesaj prin care salută proiectul de lege de finanţare adoptat de Congresul SUA, care prevede decizia SUA de a lucra cu aliaţii din Marea Neagră pentru a aprofunda cooperarea economică şi de securitate.

„Salut proiectul de lege de finanţare adoptat de Congres, care include şi hotărârea SUA de a lucra cu aliaţii din Marea Neagră pentru a aprofunda cooperarea economică şi de securitate. Acesta corespunde viziunii cuprinzătoare a contribuţiei României, actualizate pentru Strategia Mării Negre pe care am împărtăşit-o cu secretarul Antony Blinken, în cadrul discuţiilor noastre recente din Bucureşti.”, scrie pe Twitter Bogdan Aurescu.

I welcome t/funding bill passed by 🇺🇲Congress,also including US resolve to work w/#BlackSea Allies to deepen econ.&sec. coop.This corresponds to t/comprehensive vision of 🇷🇴updated contribution for 🇺🇸Black Sea Strategy that I shared w/@SecBlinken in our recent talks in #Bucharest

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) December 24, 2022