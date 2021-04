Mai schimbă Florin Cîțu din miniștri? Premierul Florin Cîțu a anunțat miercuri, într-o conferință de presă care a avut loc la Palatul Victoria, că nu intenționează în acest moment să ia măsura unei remanieri a Guvernului pe care îl conduce.

Așteaptă încă să primească toate fișele din partea miniștrilor

Întrebat în legătură cu memorandumul trimestrial pentru evaluarea miniștrilor, ale cărui concluzii au fost amânate a fi prezentate până acum de cel puțin trei ori, Cîțu a spus că va introduce în curând pe ordinea de zi a Guvernului o astfel de evaluare.

Premierul a precizat că așteaptă încă să primească toate fișele din partea miniștrilor, pentru a le analiza, înainte de a face o prezentare publică a concluziilor.

Şeful Guvernului a adăugat, referitor la remanierea lui Vlad Voiculescu, că este sigur că nu vor mai fi remanieri sau îşi doreşte să nu mai fie astfel de situaţii în perioada următoare. „Eu o văd ca pe o situaţie excepţională”, a mai spus prim-ministrul, referindu-se la această revocare.

Întrebat dacă va demite un ministru care îl jigneşte, Florin Cîţu a răspuns că nu crede că se va mai întâmpla aşa ceva.

„Eu nu cred că se va mai întâmpla aşa ceva”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat miercuri la finalul şedinţei de Guvern dacă va demite un ministru care îl jigneşte, indiferent de opinia coaliţiei, şi despre faptul că Ludovic Orban a spus că „orice ministru trebuie să ştie că, înainte de a-şi ataca premierul, trebuie să-şi scrie demisia”.

”Prin reorganizare se pot face economii”

În ceea ce privește depășirea plafonului pentru cheltuielile de personale, Florin Cîțu a ținut să arate că una din prioritățile Cabinetului pe care îl conduce este respectarea acestui plafon.

În același timp, creșterea cheltuielilor de personal în anumite sectoare, cum ar fi Săănătatea, este pe deplin justificată, declară Premierul, arătând că medicii din secțiile de terapie intensivă trebuie remunerați pe măsura efortului lor, în contextul pandemiei de coronavirus.

Totuși, Cîțu a arătat că economii la bugetele ministerelor se pot face prin reorganizare și a anunțat că așteaptă o astfel de reașezare a activității și la Ministerul Sănătății.

”Prin reorganizarea Ministerului Sănătății se pot face economii la buget… la Ministerul de Finanțe am făcut deja acest lucru – dacă un director general devine director, se face economie”, a explicat șeful Guvernului, care a arătat că nu exclude nici reduceri de posturi în ministere, pentru a tăia cheltuielile.

Propunerea ca Ioana Mihăilă să fie numită ministru al Sănătăţii, trimisă către Cotroceni

În plus, Premierul Florin Cîţu a dezvăluit că a transmis preşedintelui Klaus Iohannis propunerea ca Ioana Mihăilă să fie numită ministru al Sănătăţii.

”Astăzi am primit de la colegii din USR PLUS nominalizarea pentru Ministerul Sănătăţii, imediat am trimis-o către preşedintele României, în persoana doamnei Ioana Mihăilă.

Cred că în cursul zilei de astăzi va depune jurământul şi vom avea un ministru al Sănătăţii care să se ocupe, să preia acest portofoliu”, a anunţat Florin Cîţu, miercuri, la Palatul Victoria.

La mai puţin de o oră după aceste declaraţii ale premierului, a sosit şi anunţul de la Palatul Cotroceni că preşedintele Iohannis semnat decretul privind numirea Ioanei Mihăilă în funcţia de ministru al Sănătăţii.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea