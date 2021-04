Situaţia de la Ministerul Sănătăţii trebuie rezolvată cât mai urgent, este de părere premierul Florin Cîţu. Şeful Guvernului a declarat astăzi că speră ca România să aibă un ministru titular la Ministerul Sănătăţii până la finalul zilei de miercuri, 21 aprilie.

România ar putea avea chiar de miercuri un ministru plin la Sănătate

El spune ca la şedinţa coaliţiei de guvernare s-a rezolvat tot scandalul generat de demiterea lui Vlad Voiculescu, iar acum România poate fi guvernată în continuare cum trebuie.

”La negocieri am discutat despre cum se merge mai departe. Aveam nevoie să rezolvăm această mică problemă, am rezolvat-o, am trecut peste şi suntem în faza următoare în care guvernăm România”, a precizat prim-ministrul Florin Cîţu.

După ce a fost întrebat când vom avea un ministru plin la Sănătate, şeful Guvernului a replicat: “Sper că astăzi vom avea un ministru.”

Florin Cîţu a adăugat că, în urma negocierilor de marţi seara, nu i-au fost ştirbite prerogativele constituţionale.

“Aseară nu s-a discutat Constituţia, că nu are sens să vorbim despre aşa ceva”, a explicat premierul României, potrivit Agerpres.

Ce s-a convenit în urma şedinţei coaliţiei de guvernare?

PNL, USR PLUS şi UDMR au convenit, marţi seară, asupra unui act adiţional la Acordul de guvernare care prevede că deciziile politice majore se iau colegial, cu acordul formaţiunilor din coaliţie şi că responsabilitatea politică se asumă împreună, cu participarea la decizie a tuturor membrilor coaliţiei şi a premierului.

Prerogativa constituţională a prim-ministrului privind trimiterea cererii de revocare a unui ministru către Preşedinte se exercită după informarea prealabilă a formaţiunii care l-a propus pe ministru, pe baza unor argumente cuprinse într-o evaluare obiectivă făcută de premier şi după o dezbatere în coaliţie, se arată în document.

Premierul Florin Cîţu a afirmat că această coaliţie merge mai departe şi că de miercuri vom avea un ministru al Sănătăţii care va prelua un portofoliu dificil şi care va avea susţinerea sa.