Ioana Mihăilă, în prezent secretar de stat la Ministerul Sănătăţii, ar putea fi nominalizată pentru postul de ministru de USR PLUS, existând mari şanse ca fostul ministru Vlad Voiculescu să fie consilier onorific al ministrului, potrivit unor surse din alianţă.

Cine va fi noul ministru al Sănătății?

Potrivit surselor citate, USR PLUS vor merge la întâlnirea de marţi, de la ora 16:00, cu partenerii de alianţă, cu propunerea ca Ioana Mihărilă să fie ministru al Sănătăţii. Aceleaşi surse evocă şi posibilitatea ca Vlad Vociulescu să fie consilier onorific la minister, transmite news.ro

Liderii coaliţiei de guvernare se întâlnesc din nou marţi, de la ora 16:00, în încercarea de a soluţiona blocajul apărut după revocarea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătăţii. Aceasta după ce cele patru ore de discuţii desfăşurate în urmă cu o zi s-au încheiat fără niciun rezultat, iar un termen pentru a se ajunge la o decizie este greu de prevăzut, în condiţiile în care USR PLUS insistă asupra faptului că nu îi mai acordă susţinerea premierului Cîţu şi refuză să numească un titular la Sănătate în actualele condiţii, iar premierul Cîţu şi UDMR afirmă că actuala coaliţie este cea mai bună soluţie pentru România şi că nu există alternativă.

Liderul deputaţilor USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, anunţă că s-ar putea renunţa la solicitarea ca Florin Cîţu să nu mai fie premier, pentru deblocarea crizei guvernamentale. Moşteanu afirmă că, într-adevăr, demiterea unui ministru este atributul premierului, însă şi USR PLUS ar putea vota, constitutional, orice în comisiile din Parlament, ar putea respinge proiecte ale Guvernului sau chiar ar putea vota o eventuală moţiune de cenzură. ”Aducerea atributului constituţional în discuţie între nişte parteneri nu va face decât să fragilizeze coaliţia”, afirmă Moşteanu. Acesta explică ce condiţii pune USR PLUS pentru depăşirea crizei.

USR PLUS renunță la solicitarea împotriva lui Cîțu?

Întrebat în ce condiţii ar renunţa USR PLUS la solicitarea ca Florin Cîţu să nu mai fie premier, Moşteanu a afirmat: ”În nişte condiţii clare, care vor fi enunţate astăzi în şedinţa de la ora 16. Nişte condiţii care să aşeze colaborarea în coaliţie pe nişte baze de colegialitate. Aducerea atributului constituţional în discuţie între nişte parteneri nu va face decât să fragilizeze coaliţia, pentru că da, poate să demită, constituţional, pe cine vrea, când vrea, din Guvern, însă la fel şi noi, USR PLUS susţine cu 33% din voturi această coaliţie în Parlament, avem atributul constituţional să votăm ce vrem în comisii sau în plen, să respingem de exemplu un proiect al Guvernului sau să votăm o moţiune de cenzură.

Ei bine şi unde ajungem cu asta? Nu ajungem nicăieri, nu. Trebuie să ne aşezăm la masă, avem experienţă, am lucrat ani de zile cu parteneri în privat şi în politic, ştim să conducem echipe, vrem să vedem acest lucru şi de la domnul Cîţu că devine un partener al echipei dânsului, al echipei ministeriale, un partener pentru reforma la care ne-am angajat cu toţii”.

Coaliția nu se destramă

De asemenea, întrebat dacă există posibilitatea rămânerii în coaliţie, cu Florin Cîţu premier, Moşteanu a replicat: ”Există această posibilitate, da, dacă reuşim să aşezăm coaliţia pe noi baze”.

Moşteanu vorbeşte despăre completarea acordului de colaborare. ”Renegociere e prea mult spus, doar completare, aş zice, mai degrabă, cu noi idei, un mod de lucru mai detaliat, care da, poate că ar fi trebuit să fie detaliat de la început, din decembrie, de când am semnat acel acord de coaliţie. Am avut multă bunăvoinţă şi am spus că anumite lucruri sunt considerate cumva de bun simţ şi nu trebuie să le detaliem acolo. Iată că la aproape patru luni după acel moment este nevoie să clarificăm modul în care colaborăm în această coaliţie”, a mai declarant Moşteanu.

Liderul deptaţilor USR PLUS afirmă că una dintre problemele care trebuie discutate este modalitatea de demitere a unui ministru din partea partenerilor, dar sunt ”multe altele” care trebuie discutate.