Cine va fi noul ministru al Sănătății? Este dezvăluirea momentului. A fost decorat pentru implicarea în lupta cu pandemia (SURSE)

Medicul Radu Lupescu, decorat de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, pentru implicarea în lupta cu pandemia de Covid-19, ar putea fi propunerea PLUS pentru Ministerul Sănătăţii, susţin surse politice pentru News.ro.

Medicul român Radu Lupescu a devenit, în urmă cu câteva luni, Cavaler al Ordinului Naţional al Meritului, printr-un decret semnat de preşedintele francez Emmanuel Macron. Radu Lupescu este medic anestezist şi a primit distincţia pentru eforturile sale din timpul pandemiei COVID-19.

Cine ar mai putea lua locul lui Voiculescu

În urma surselor citate de știripesurse.ro, noul ministru al Sănătății ar putea fi Ioana Mihăilă, actual secretar de stat în MS. Ioana Mihăilă este medic primar endocrinolog. La ultimele alegeri locale, din septembrie 2020, ea a candidat pentru primăria Oradea din partea USR-PLUS, iar luni seara a fost numită în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, în locul lui Ciprian Bogdan de la Partidul Național Liberal. Medicul Ioana Mihăilă a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. Ea este medic primar endocrinolog de șapte ani la Clinica Medena Oradea.

Fostul ministru, Vlad Voiculescu și-a arătat susținerea față de aceasta, spunând că ”evident, îi voi oferit toată susținerea mea. Nu numai a mea, ci a întregii echipe.”

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat, în emisiunea ”Insider politic” de la Prima Tv, că în USR PLUS nu există disensiuni, iar Ministerul Sănătăţii este normal să fie condus de un membru PLUS. Anca Dragu a declarat că Vlad Voiculescu are viitor în politică deoarece este un tip muncitor, devotat şi se gândeşte la binele general.

După revocarea lui Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sănătăţii, a fost vehiculat numele medicului Adrian Wiener (USR) ca posibil înlocuitor, dar în cadrul Alianţei postul a fost atribuit PLUS.

Sursă foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu