Lucian Bode a precizat cele două companii românești, TAROM și Blue air au primit in ajutor covid, pentru a se putea redresa.

Totodată, ministrul a atras atenția că reorganizările trebuie urgentate pentru a nu fi prea târziu.

„Astăzi, am reuşit să dăm 80% din salarii, parte de la Ministerul Muncii pe ajutorul de şomaj şi parte din veniturile obţinute de companie. Am aprobat în Guvern un Memorandum pentru acordarea unui ajutor COVID pentru cele două companii româneşti – TAROM şi Blue Air. Suntem în discuţii cu cei de la Ministerul Finanţelor să obţinem acest ajutor pentru a trece această perioadă. Acest ajutor este un credit până la urmă, care trebuie returnat. Şi cei 37 de milioane de euro sunt returnabili şi deja clepsidra s-a întors. Noi avem şase luni perioadă ca să-i returnăm către Ministerul Finanţelor. Administratorii companiei au, în acest moment, pe masă, un plan de restructurare care va duce, până la urmă, la eficientizarea companiei şi la reducerea numărului de angajaţi între 500, 600 sau 700.

Cu cât se face mai repede această reorganizare a TAROM, cu atât mai bine, altfel, la toamnă, este prea târziu. Avem de ales: vrem să salvăm această companie sau vrem să mai acordăm un ajutor să mai ducem încă trei luni, şase luni, un an şi peste un an să discutăm iar despre acelaşi lucru. Ne dorim să salvăm o companie naţională cum este TAROM, cu toate păcatele pe care le are: flotă diversificată, cu o schemă de personal foarte, foarte numeroasă, cu aproape 25 de angajaţi mai mulţi per avion decât toate celelalte companii din aviaţie”, a declarat Bode, la B1 TV.

Ajutorul nu poate fi utilizat la salarii

În ceea ce privește ajutorul de salvare a TAROM, în valoare de 37 de milioane de euro, potrivit ministrului, acesta poate fi utilizat numai pentru plata combustibilului, certificatelor verzi şi ratelor la leasing, nu și pentru salarii.

„Noi am reuşit să accesăm înainte de această criză un ajutor de salvare de 37 de milioane de euro, dar acest ajutor de salvare poate fi utilizat strict pentru plata combustibilului, certificatelor verzi, ratelor la leasing, deci nu pentru salarii, nu pentru altceva. Am accesat măsura guvernamentală şi 1.144 de angajaţi TAROM din cei 1.800 au trecut în şomaj tehnic. O parte dintre angajaţi au fost trimişi în concedii. Cei de la Tehnic au avut, în această perioadă, posibilitatea să remedieze toate întârzierile pe care le aveau. Am reuşit să realizăm câteva zboruri charter cu avioanele Boeing la care am scos pur şi simplu scaunele şi le-am transformat în cargo şi am realizat câteva transporturi din China, de unde am reuşit să obţinem ceva venituri. De asemenea, am realizat câteva zboruri charter pentru muncitorii sezonieri, zboruri umanitare cu aprobarea Ministerului Afacerilor Externe, respectiv Ministerului Afacerilor Interne. Una peste alta, am reuşit să supravieţuim”, a afirmat Lucian Bode.

În viziunea ministrului de resort, măsuri de restructurare şi eficientizare trebuie aplicate şi în cazul altor companii aflate în portofoliul Ministerului Transporturilor, un exemplu în acest sens fiind CFR Marfă.

„Eu cred că este momentul să intervenim şi să facem această restructurare şi eficientizare a acestei companii, şi nu doar a TAROM, pentru că în portofoliul ministerului nostru sunt companii cu probleme cum ar fi CFR Marfă, care este într-un concordat preventiv, în condiţiile în care trebuie să restituie acel ajutor de stat acordat în timpul guvernării Ponta, de 570 de milioane de euro. Compania CFR Marfă este o companie strategică ce deserveşte instituţii strategice ale statului român şi de aceea este obligatoriu să rămână a statului”, a spus oficialul.

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (MTIC). Din iunie 2010, compania este membră a Alianţei SkyTeam, din 1993 membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA).