Potrivit sursei citate, scorul general care indică nivelul de pregătire al companiilor pentru a putea performa în contextul de afaceri din perioada post-lockdown este de 6,96, iar cea mai deficitară arie este chiar cea de vânzări şi business development cu un scor de 6,70. „Cea mai mare problemă identificată este faptul că adesea companiile nu au un sistem CRM care să permită trasabilitatea proceselor de vânzare şi business development (scor 5,59). De asemenea, rezultatele cumulate arată că în cele mai multe companii nu sunt documentate etapele procesului de cumpărare prin care trece fiecare cumpărător/client (scor 6,54). Aria la care companiile spun că stau cel mai bine este orientarea către consumatori şi nevoile acestora (scor 7,96)”, menţionează cercetarea companiei de consultanţă.

Raportul realizat de Valoria arată că în domeniul parteneriatelor şi alianţelor, cu un scor general 6,81 (nivel mediu), principala problemă este dată de faptul că cele mai multe companii nu au un proces de identificare proactivă a celor mai potrivite parteneriate şi alianţe de afaceri care să susţină creşterea în perioada următoare (scor 6,11). Aspectul la care companiile respondente stau cel mai bine la acest indicator este conştientizarea că pentru companie şi domeniul de activitate în care activează dezvoltarea de parteneriate şi alianţe este esenţială pentru a avea creştere în perioada următoare (scor 7,80).

De asemenea, în tehnologie şi automatizare, scorul cel mai mic este primit de companii din cauză că nu folosesc tehnologii noi, cum ar fi Inteligenţa Artificială, Big Data sau Robotic Process Automation (scor 4,40). Pe de altă parte multe companii au spus că au oportunităţi de automatizare a proceselor lor de afaceri identificate, evaluate şi implementate (scor 7,74), ceea ce este foarte îmbucurător. În acest sector, scorul general este de 6,81 (nivel mediu).

În zona eficienţei operaţionale, cu un scor general de 6,84 (nivel mediu), principala problemă semnalată la capitolul eficienţă operaţională este că firmele respondente nu au disponibile la timp şi în mod relevant informaţiile necesare pentru ca toate nivelurile de personal să atingă productivitatea aşteptată (scor 6,76). Pe de altă parte, cele mai multe companii spun că au capacitatea de a scala procesele operaţionale care produc cele mai bune rezultate (scor 7,15).

Studiul, realizat cu 389 de manageri şi antreprenori din 14 industrii din România

Potrivit sursei citate, în domeniul managementului financiar (scor general 6,92 – nivel mediu), cele mai multe companii spun că principala dificultate vine din faptul că nu au tehnologia necesară unui management financiar care să le ofere datele necesare deciziilor operaţionale şi strategice de business (scor 6,59). Ca urmare nu pot efectua rapid şi cu exactitate previziuni financiare şi nici implementa agil soluţiile decise (scor 6,91). Punctul forte indicat de companiile respondente aici este dat de faptul că au capacitate internă şi externă suficientă pentru a gestiona tranzacţiile contabile şi a minimiza perturbările (scor 7,46).

Pe zona culturii organizaţionale, care a obţinut scor general de 7,68, respectiv un nivel bun, punctele forte al companiilor respondente sunt date de faptul că organizaţia are capacitatea de a analiza şi învăţa din experienţă (scor 8,26) şi că are o cultură deschisă, fără vinovăţie şi colaborare (scor 8,09). Scoruri bune apar şi la următoarele două elemente: angajaţii au autonomie, înţeleg misiunea companiei, acţionează cu încredere şi sunt implicaţi (scor 7,74) şi compania are o cultură organizaţională care pune accent pe agilitate şi răspunde bine la schimbări (scor 7,72).

De asemenea, şi în ceea ce priveşte capacitatea de îmbunătăţire continuă scor general obţinut este unul bun, respectiv 7,11. Din punct de vedere al modelului DMAIC, companiile sunt cel mai bine pregătite pentru a identifica şi defini problemele care le împiedică performanţa superioară, urmată de capacitatea de a analiza factorii care trebuie corectaţi sau eliminaţi pentru a atinge performanţa superioară dorită.

„Cea mai deficitară este capacitatea companiilor respondente de a menţine beneficiile obţinute prin controlul rezultatului, urmată de capacitatea a măsura corect şi relevant diferenţa dintre performanţa actuală şi cea superioară necesară”, se mai arată în studiul Valoria.

Studiul realizat are la bază diagnoza Fast Track la care au răspuns online 389 de manageri şi antreprenori provenind din companii cu activitate în 14 industrii în perioada 15 iunie – 31 august 2020. Dintre respondenţi, 17% provin din companii cu cifra de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro, 7% din companii cu cifră de afaceri între 50-100 de milioane de euro, 21% cu cifra de afaceri între 10-50 milioane de euro, 8% cu cifra de afaceri între 2-10 milioane euro şi 47% sub două milioane de euro cifră de afaceri. 42% dintre respondenţi au funcţia de CEO/Preşedinte/Director General. Pentru evaluarea ariilor de analiză, în diagnoza Fast Track a fost utilizată o scală a nivelului de pregătire de la zero-deloc la zece-foarte bun.