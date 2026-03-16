Din cuprinsul articolului CNIR a lansat licitația pentru supervizarea lucrărilor pe tronsonul 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat lansarea licitației pentru serviciile de supervizare a lucrărilor pe tronsonul 3 al Autostrada A8 Târgu Neamț–Iași–Ungheni, pe segmentul Lețcani (DN28) – DN24 (Iași). Contractul a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, iar ofertele pot fi depuse până la 28 aprilie 2026.

Valoarea estimată a contractului este de aproximativ 56 de milioane de lei, iar durata totală ajunge la 110 luni, dintre care 46 de luni sunt alocate pentru proiectare și execuție, iar 60 de luni pentru perioada de garanție a lucrărilor.

Printre responsabilitățile supervizorului se numără asigurarea respectării standardelor de calitate printr-un sistem certificat, verificarea și recepția proiectelor, participarea la principalele etape de execuție prin specialiști autorizați și elaborarea de rapoarte periodice către companie pe durata lucrărilor și a garanției.

Tronsonul Lețcani–Iași va avea o lungime de 17,7 kilometri și va include 18 poduri și pasaje, șase tuneluri și două noduri rutiere, unul la intersecția cu DJ 282 și altul la intersecția cu DN 24. Contractul pentru construcția acestui sector are o valoare estimată de 5,29 miliarde de lei, iar cele 12 oferte depuse se află în prezent în etapa de evaluare.