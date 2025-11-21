Ciprian Ciucu a negat orice implicare în sondajul respectiv și a spus că nu înţelege de ce a devenit ţinta criticilor contracandidatului său, subliniind că se consideră în competiţie cu Daniel Băluţă, candidatul PSD.

”Nu înţeleg de ce s-a supărat pe mine, pentru că nu este un sondaj al PNL. Noi întotdeauna când am comandat un sondaj, l-am pus ”la comanda PNL”, şi avem două care sunt destul de asemănătoare cu acesta, care au fost comandate în ultimele două luni. Deci nu înţeleg de ce m-a luat pe mine la ţintă. Chiar nu pot să înţeleg”, a spus Ciucu.

Primarul Sectorului 6 a sugerat că reacţia lui Drulă ar fi determinată de o „frustrare” legată de faptul că nu reuşeşte să depăşească scorul de 12-13% în sondaje. Ciprian Ciucu a afirmat, totodată, că primeşte susţinere şi din partea alegătorilor USR şi PSD.

”Încă ceva, partidul meu a greşit în trecut cu sondajele. De când a venit Ilie Bolojan preşedinte noi nu minţim cu sondajele. Această practică e de domeniul trecutului. Această casă, INSCOP, l-a dat pe Nicuşor Dan câştigător. Nu înţeleg, atunci era nicuşoristă acum e penelistă? Nu înţeleg. Reacţia domnului Drulă e mult, mult exagerată. Tonul e extrem de nepoliticos, modul în care vorbeşte …m-a dezamăgit sincer, nu mă aşteptam la acest atac”, a spus Ciucu.

„Eu sunt în competiţie cu Daniel Băluţă, ca să fie foarte clar. Am o viziune pe termen mai lung pentru Bucureşti. Aşteptarea mea e că există viaţă şi colaborare şi după această campanie. Să menţinem un ton echilibrat, fără istericale”, a mai spus edilul.

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a reacţionat joi după ce cel mai recent sondaj l-a plasat pe locul patru în intenţiile de vot, afirmând că fusese avertizat încă de acum o lună că va fi „distrus prin sondaje”. El l-a acuzat pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL, susţinând că „nu aşa se duce lupta”.