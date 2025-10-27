Ciprian Ciucu a anunțat luni dimineață intenția sa de a candida pentru Primăria Capitalei. Primarul Sectorului 6 a precizat că mesajul central al campaniei sale va fi „Bucureștiul pus la punct”.

Ciprian Ciucu a declarat că decizia de a candida la Primăria Capitalei nu a fost una ușoară, fiind necesar să evalueze unde poate avea un impact mai mare, la nivelul Sectorului 6 sau al întregului oraș.

El a subliniat că, deși se îndreaptă către o funcție mai largă, nu părăsește Sectorul 6 și își va continua proiectele începute acolo, vizând atât dezvoltarea capitalei, cât și regenerarea zonelor încă nefinalizate din sector.

„Să știți că nu a fost o decizie ușoară. Am stat mult și am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare. La Primăria Capitalei sau la Primăria Sectorului 6? Am întrors decizia aceasta pe toate fețele. Acum ați aflat, nu de la mine, dar ați aflat că voi candida. De aceea vă scriu această scrisoare, pentru că este normal să vă spun de ce am luat acestă decizie. Dar, înainte, vă rog să-mi permiteți să mă adresez acelora care mi-au dat de două ori la rând încrederea lor, bucureștenilor din Sectorul 6. Acesta nu este un mesaj de despărțire. Acesta este un mesaj de continuitate, este un mesaj prin care vă asigur că mergem mai departe. Nu plec nicăieri, rămân aici la noi în oraș, nu-mi schimb buletinul. Doar că mă duc la un alt nivel. Vom duce mai departe la alt nivel și Sectorul 6 (știu că mai am câteva zone care trebuie regenerate) dar și Bucureștiul”, a scris Ciprian Ciucu, într-o postare pe Facebook.

Ciprian Ciucu a transmis că în ciuda sprijinului și atașamentului locuitorilor din Sectorul 6, el rămâne angajat să ducă la bun sfârșit proiectele începute în sector, menționând în mod special finalizarea spitalului.

Totodată, el a precizat că, odată ce Sectorul 6 este într-o stare relativ bună, este momentul să își concentreze eforturile asupra întregului București și că locuitorii sectorului vor fi principalii săi susținători în campania pentru Primăria Capitalei.

„Mulți dintre dumneavoastră mi-ați spus și pe stradă și aici, pe Facebook, că nu mă votați tocmai ca să rămân la Primăria Sectorului 6. Este o formă de atașamet și vă mulțumesc pentru încrederea dumneavostră. Și știu că mă și alintați… Dar vă asigur că nu plec, rămân și ce am zis că voi face, va fi făcut! Spitalul, în primul rând! Voi veni cu vești bune zilele acestea. Sectorul 6 este cât de cât pus la punct, acum este timpul să ne ocupăm de tot Bucureștiul! Dumneavostă, locuitorii Sectorului 6 veți fi principalii mei aliați în campania care va urma! Știu acest lucru! Pentru că dumneavostră vorbiți în cunoștință de cauza cu restul cunoștințelor, prietenilor și rudelor din București!”, a precizat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu și-a exprimat dorința ca orașul să fie curat, ordonat și plăcut, cu aer sănătos și spații verzi, și a subliniat importanța unor servicii publice funcționale, precum alimentarea cu apă caldă și căldură, transportul public punctual și protecția călătorilor în stații.

De asemenea, el a pledat pentru eliminarea fațadelor degradate și a dezordinii urbane și a insistat ca dezvoltarea orașului să respecte legile și politicile de urbanism, evitând apariția ghetourilor.

„Vreau să arate bine, să ne facă să ne simțim bine, să fie ordonat, curat și plăcut! Aerul să fie curat, să nu ne mai îmbolnăvească! Să fie verde! Să miroasă frumos! Vreau să nu mai stăm cu zilele sau chiar cu lunile fără apă caldă și fără căldură iarna! Vreau ca programul serviciilor noastre publice să fie predictibil. RATB-ul să ajungă la timp! Să fie bine conectat și stațiile de autobuz și tramvai să mă protejeze de ploaie și de soare! Vreau să nu mai văd fațade degradate, dezordine în firme și publicitate! Vreau ca orașul nostru să se dezvolte în continuare. Dar să se dezvolte legal, urmând cele mai bune politici de urbanism, cu zone mixte, nu cu viitoare ghetouri”, a promis Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu are nevoie de sprijinul PNL pentru a-și asigura candidatura la Primăria Capitalei, însă se confruntă cu concurența internă a primarului general interimar Stelian Bujduveanu, care își dorește și el nominalizarea partidului pentru funcție.