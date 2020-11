Bill Stepien este un consultant politic american care, din iulie 2020, este managerul de campanie a lui Donald Trump. În vârstă de 42 de ani, a fost director de afaceri politice la Casa Albă, în administrația Trump, în perioada 2017-2018. El l-a înlocuit pe fostul manager de campanie Brad Parscale la începutul lunii iulie a acestui an.

Cine este Bill Stepien?

Stepien a fost anterior manager de campanie și consilier al guvernatorului republican din New Jersey, Chris Christie și a lucrat la o serie de campanii locale, de stat și la nivel național pentru candidații republicani. Christie a tăiat legăturile cu Stepien după ce membrii cercului interior al guvernatorului au fost acuzați că au avut implicare în Bridgegate. Bridgegate a fost un scandal politic în jurul Christie și membrii personalului său, în care se presupune că au colaborat pentru a crea ambuteiaje în Fort Lee, New Jersey, prin închiderea benzilor de circulație. Stepien este destul de discret când vine vorba de viața privată, dar procedurile judiciare din scandalul Bridgegate a arătat că el a avut o aventură cu fostul secretar de stat, Bridget Anne Kelly. Aceasta a fost acuzată în noiembrie 2016 pentru rolul său complot, potrivit The Sun.

Coronavirus la Casa Albă

De asemenea, Stepien a fost testat pozitiv pentru coronavirus, o zi mai târziu după ce Președintele și Prima Doamnă, Melania Trump au fost testați pozitiv. În acea săptămână, un număr de alte persoane de la Casa Albă au contractat noul coronavirus. Dr. Hilary Jones a declarat la Good Morning Britain că nu a fost o surpriză faptul că președintele și personalul său au fost testați pozitiv pentru virus, deoarece acestea a refuzat să poarte o mască la evenimente publice.

Trump cere renumărarea voturilor

Trump a cerut renumărarea voturilor în statul Wisconsin. Într-o declarație, Stepien a spus că „au existat rapoarte de nereguli în mai multe state ca Wisconsin, care ridică îndoieli serioase cu privire la validitatea rezultatelor. Președintele este în pragul de a solicita o renumărare și vom face imediat acest lucru.”, a declarant acesta.

Renumărarea voturilor poate rareori schimba rezultatul unei alegeri. Fostul guvernant din Wisconsin, Scott Walker, un republican, a declarat că este puțin probabil ca o renumărare să funcționeze în favoarea lui Trump.