Când analizăm feed-urile de social media ale celor mai urmărite fashioniste, observăm o diviziune clară, dar armonioasă, între două stiluri predominante: croiala supradimensionată (oversized) și modelele scurte, de tip cropped. Stilul oversized continuă să fie extrem de popular, fiind preferat pentru confortul pe care îl oferă și pentru capacitatea de a crea acea siluetă relaxată, inspirată din anii ’90.

O geacă largă, care pare împrumutată din garderoba partenerului, oferă posibilități nenumărate de „layering” – stratificarea hainelor. Aceasta poate fi purtată peste pulovere groase, rochii midi tricotate sau chiar peste sacouri, într-o abordare stilistică îndrăzneață.

Secretul acestui look este echilibrul proporțiilor; dacă partea de sus este voluminoasă, fashionistele recomandă adesea o parte de jos mai ajustată, cum ar fi o pereche de colanți din piele sau blugi skinny, deși combinația cu pantaloni largi este și ea foarte în vogă pentru un aspect total „baggy”.

Pe de altă parte, revenirea esteticii Y2K (anii 2000) a readus în prim-plan jachetele scurte, care se termină în talie sau chiar mai sus. Aceste modele sunt ideale pentru a accentua silueta și se potrivesc perfect cu pantalonii cu talie înaltă, care alungesc picioarele. Indiferent dacă preferi volumul sau structura, este clar că o geaca de blugi bine aleasă este fundația multor ținute de succes.

Experții sugerează că, pentru o garderobă capsulă, ideal ar fi să deții ambele variante: un model clasic, drept, într-o nuanță medie de albastru (indigo), și un model statement, care poate fi fie supradimensionat, fie decorat cu diverse aplicații.

Un alt aspect important pe care îl subliniază creatorii de conținut este calitatea materialului; denimul rigid, fără prea mult elastan, tinde să își păstreze forma mai bine în timp și oferă acel aspect autentic, vintage, pe care îl căutăm cu toții.

O întrebare frecventă în rândul femeilor care doresc să rămână stilate chiar și când temperaturile scad este legată de funcționalitatea denimului iarna. Tradițional, denimul este asociat cu sezoanele de tranziție, primăvara și toamna. Totuși, inovațiile în design și dorința de a purta piese preferate tot timpul anului au dus la apariția jachetelor de blugi îmblănite, cunoscute adesea sub numele de geci „Sherpa”.

Acestea sunt căptușite cu blană artificială sau lână, oferind un confort termic surprinzător. Fashionistele adoră acest model pentru aerul său retro și pentru că adaugă textură ținutei. Gulerul din blană devine un detaliu vizual interesant care încadrează fața și oferă o notă de căldură vizuală.

Desigur, în zilele cu temperaturi extrem de scăzute, o jachetă din denim, fie ea și îmblănită, ar putea să nu fie suficientă dacă este purtată doar peste un tricou. Aici intervine arta stratificării. O ținută de iarnă construită în jurul denimului poate include un strat termic de bază, un pulover din cașmir și o eșarfă supradimensionată. Deși pentru gerul năprasnic o geaca iarna tehnică sau un palton gros rămân opțiunile principale, modelele Sherpa sunt o alternativă excelentă pentru zilele mai blânde sau pentru ieșirile rapide în oraș.

Mai mult, un truc stilistic des întâlnit la Săptămâna Modei este purtarea unei geci de blugi subțiri pe sub un palton larg din lână. Acest mix de texturi – denim dur și lână moale – creează un contrast sofisticat și demonstrează o cunoaștere avansată a regulilor de stil. Astfel, denimul nu trebuie împachetat și ascuns în dulap odată cu venirea primei zăpezi, ci doar adaptat noilor condiții climatice prin creativitate și asocieri inteligente.

Inspirația este pretutindeni, dar podiumurile internaționale și ținutele de „street style” din capitalele modei rămân principalele surse de influență. Vedem cum marii designeri reinterpretează constant această piesă clasică, aducând-o în actualitate prin proporții exagerate sau materiale inovatoare.

Urmărind tendințele, observăm că nu există reguli stricte; trendul „double denim” (denim din cap până în picioare), considerat odată o greșeală vestimentară, este acum un semn de curaj stilistic, atâta timp cât nuanțele sunt alese cu grijă.

Fie că alegi o variantă minimalistă sau una plină de ornamente, secretul stă în atitudine. Pentru a descoperi mai multe despre modelele specifice care au cucerit inimile pasionatelor de modă și pentru a vedea exemple concrete de styling direct de pe podium, te invităm să citești analiza detaliată accesând acest link: https://runway.modivo.ro/geaca-din-denim-pentru-femei-modelele-preferate-ale-fashionistelor/