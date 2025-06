Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei cafea pe caniculă

Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei cafea pe caniculă. În zilele extrem de călduroase, aceasta poate avea un impact diferit asupra organismului comparativ cu perioadele cu temperaturi normale, influențând hidratarea, reglarea temperaturii corporale și nivelul de energie.

Și într-o zi caniculară, cofeina îți stimulează sistemul nervos central și să îți sporește starea de vigilență, la fel ca în mod obișnuit. Totuși, în condiții de temperaturi ridicate, aceste efecte pot fi amplificate, uneori în moduri neașteptate, influențând modul în care organismul reacționează la căldură.

Cofeina are capacitatea de a crește temperatura corporală cu până la 0,6% — un procent care poate părea nesemnificativ, dar care, în condiții de căldură extremă, poate influența semnificativ starea de confort. Acest efect se datorează faptului că, prin stimularea metabolismului, cofeina determină organismul să genereze mai multă căldură internă exact în momentul în care acesta depune eforturi pentru a se răcori.

În plus, consumul excesiv de cofeină în zilele toride poate contribui la deshidratare, deoarece aceasta are un ușor efect diuretic. Acest lucru determină organismul să elimine mai multă apă prin urină, exact atunci când are cea mai mare nevoie de hidratare adecvată.

Totuși, efectele cofeinei nu sunt în întregime negative. Chiar și în condiții de căldură intensă, aceasta poate susține performanța fizică și mentală. Cheia este moderația: este important să fii atent la cantitatea consumată și la momentul în care alegi să bei cafea, asigurându-te în același timp că te hidratezi corespunzător.

Pe timp de vară, este mai bună cafeaua caldă sau rece?

O întrebare frecventă care îi preocupă pe mulți pasionați de cafea în sezonul cald este dacă, pe timp de caniculă, este mai indicat să optezi pentru cafea rece sau caldă. Răspunsul, potrivit Huffpost.com, ar putea fi surprinzător.

Deși pare contraintuitiv, cafeaua fierbinte oferă un avantaj important: extrage o cantitate mai mare de antioxidanți din boabe comparativ cu varianta rece. Acești antioxidanți joacă un rol esențial în menținerea sănătății. Potrivit Winwincoffe.com, o ceașcă de cafea fierbinte poate conține mai mulți antioxidanți decât o porție obișnuită de fructe precum afinele, zmeura sau portocalele.

Pe de altă parte, cafeaua rece vine cu propriile beneficii în sezonul cald. Fiind o băutură răcoritoare, aceasta poate contribui la aportul zilnic de lichide, sprijinind hidratarea în zilele toride. Un alt avantaj important este faptul că nu adaugă căldură suplimentară organismului în momentul consumului — un aspect esențial atunci când temperaturile exterioare ating sau depășesc 40 de grade Celsius.

În ceea ce privește conținutul de cofeină, atât cafeaua caldă, cât și cea rece conțin, în general, cantități similare, astfel că efectul energizant este comparabil indiferent de modul de preparare.

Câtă cafea ar trebui să bei pe caniculă?

În zilele caniculare, monitorizarea cantității de cafea consumate devine și mai importantă decât în mod obișnuit. Deși nu există o regulă strictă valabilă pentru toată lumea, specialiștii recomandă o atenție sporită la doza zilnică de cofeină atunci când temperaturile depășesc 30 de grade Celsius.

Pentru un adult sănătos, limita considerată sigură este de maximum 400 mg de cofeină pe zi, echivalentul a aproximativ patru căni de cafea standard. Totuși, în condiții de căldură extremă, este indicat să reduci această cantitate cu aproximativ 25–30%, ceea ce înseamnă să te limitezi la două până la trei căni pe zi, pentru a evita efectele negative asupra organismului.

De ce ar trebui să reduci cantitatea de cafea atunci când este foarte cald

Exercițiul fizic în condiții de căldură extremă poate afecta considerabil performanța, deoarece crește temperatura corporală, favorizează deshidratarea și pune presiune suplimentară asupra sistemului cardiovascular. În astfel de situații, consumul de cafeină poate amplifica aceste efecte, agravând disconfortul și riscurile pentru sănătate.

Pentru a minimiza aceste probleme, cea mai eficientă strategie este să distribui consumul de cafea pe parcursul întregii zile, în loc să bei toată cantitatea dimineața. În plus, este esențial să bei un pahar de apă pentru fiecare cană de cafea consumată, pentru a contracara efectul diuretic al cofeinei și a menține o hidratare optimă.

Dacă după consumul de cafea apar simptome precum palpitații, amețeli sau transpirație excesivă, acestea pot indica o sensibilitate crescută la cofeină, iar în astfel de cazuri este recomandat să reduci doza sau să faci o pauză.