Beneficiile uleiului de măsline sunt susținute de zeci de ani de cercetări științifice

Când vine vorba de grăsimi sănătoase, uleiul de măsline este favoritul numărul unu. Pe lângă faptul că este foarte versatil, este considerat și un medicament. Spre deosebire de majoritatea alimentelor, beneficiile uleiului de măsline sunt susținute de zeci de ani de cercetări științifice, potrivit RepublicWorld.

Uleiul de măsline este foarte sănătos. Există multe tipuri de ulei de măsline. Toate sunt produse printr-un proces care implică spălarea, zdrobirea, măcinarea și tăierea măslinelor pentru a obține uleiul. Produsul finit conține un amestec de compuși, inclusiv acizi grași, polifenoli și vitamina E.

Uleiul de măsline este bogat în grăsimi mononesaturate sănătoase

Uleiul de măsline este compus în principal din grăsimi mononesaturate, în special acid oleic, care reprezintă o parte substanțială din conținutul său. Aceste grăsimi sănătoase contribuie la sănătatea inimii și sunt un hidratant natural al pielii. Atunci când este aplicat local, uleiul de măsline poate ajuta la combaterea uscăciunii, lăsând pielea moale și suplă.

Uleiul de măsline este bogat în antioxidanți

Plin de antioxidanți, uleiul de măsline extravirgin poate apăra împotriva radicalilor liberi care dăunează pielii. Vitaminele E și K din uleiul de măsline promovează întinerirea pielii,. Antioxidanții luptă împotriva semnelor de îmbătrânire și păstrează pielea cu aspect tânăr.

Reduce riscul unor afecțiuni cardiace

S-a dovedit că dietele bogate în ulei de măsline măresc colesterolul HDL protector și scad hipertensiunea arterială. Acesta este motivul pentru care consumul uleiului de măsline a fost asociat cu un risc mai scăzut de boli de inimă. Un studiu din 20216 publicat în The Journal of the American College of Cardiology a constatat că adulții din SUA care consumau zilnic mai mult de 7 grame de ulei de măsline aveau un risc cu 14% mai redus de boli de inimă.

Poate proteja împotriva aterosclerozei

Uleiul de măsline conține compuși anti-inflamatori și antioxidanți, cum ar fi polifenolii, care ajută la protejarea împotriva aterosclerozei. Compușii uleiului de măsline ajută la reducerea stresului oxidativ, la îmbunătățirea funcției vaselor de sânge și la scăderea producției de molecule inflamatorii, care joacă un rol cheie în aparitia aterosclerozei.

Aduce beneficii sănătății intestinale

Studiile arată că un consum regulat de ulei de măsline poate ajuta la reducerea bacteriilor care cauzează boli, la stimularea creșterii bacteriilor protectoare și la creșterea producției de acizi grași cu lanț scurt (SCFA). Studiile arată că dietele bogate în ulei de măsline ar putea crește nivelurile de bacterii lactice benefice (LAB) și ajută la modificarea raportului de bacterii intestinale într-un mod care protejează împotriva cancerului de colon.

Contrbuie la o mai bună sănătate a creierului

Un studiu publicat în Nutrients a constatat că persoanele cu deficiențe cognitive ușoare, care au primit 30 ml de ulei de măsline extravirgin pe zi, timp de 6 luni, au experimentat îmbunătățiri semnificative ale scorurilor comportamentale și clinice ale demenței (CDR). În plus, a ajutat la îmbunătățirea funcției barierei hemato-encefalice (BBB), o barieră între vasele de sânge ale creierului și țesutul creierului care împiedică substanțele nocive să ajungă în creier.

Nu este asociat cu creșterea în greutate și obezitatea

Menținerea unei greutăți sănătoase este crucială pentru bunăstarea generală, inclusiv pentru sănătatea pielii. Uleiul de măsline, ca parte a unei diete mediteraneene echilibrate, vă poate ajuta să obțineți și să mențineți o greutate sănătoasă, prevenind problemele legate de obezitate.

Poate lupta împotriva bolii Alzheimer

Dacă cercetările privind efectele uleiului de măsline asupra bolii Alzheimer sunt încă în curs de desfășurare, studiile preliminare sugerează că acesta poate sprijini funcția creierului. O minte sănătoasă se reflectă adesea într-un ten sănătos.

Poate reduce riscul de diabet de tip 2

Diabetul de tip 2 poate duce la probleme ale pielii, inclusiv uscăciune și infecții. Potențialul uleiului de măsline de a reduce riscul de diabet aduce, indirect, un beneficiu pielii prin prevenirea acestor probleme.

Are proprietăți anti-cancerigene

Deși sunt necesare mai multe cercetări, antioxidanții din uleiul de măsline pot ajuta la protejarea pielii de daune oxidative, care pot contribui la apariția cancerului de piele.

Proprietăți antibacteriene

Proprietățile antibacteriene ale uleiului de măsline pot contribui la o piele mai sănătoasă prin combaterea bacteriilor dăunătoare, care pot duce la diferite infecții ale pielii.

Încorporarea uleiului de măsline în rutina de îngrijire a pielii este o modalitate simplă și naturală de a promova sănătatea și strălucirea pielii. Fie că îl masați pe piele sau îl puneți în salată, acest ulei versatil poate face minuni. Nu uitați să alegeți ulei de măsline extravirgin de înaltă calitate pentru cele mai bune rezultate.