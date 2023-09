Este vorba despre marea actriță britanică Jean Boht. Aceasta era cel mai bine cunoscută pentru rolul ei din sitcomul „Bread”, unde a jucat-o pe Nellie Boswell.

Regretata actriță a murit la vârsta de 91 de ani, potrivit unui anunț făcut recent chiar de familia ei.

„Cu o tristețe copleșitoare trebuie să anunțăm că Jean Boht a murit ieri, marți, 12 septembrie. Jean se luptase cu demența vasculară și cu Alzheimer cu spiritul neobosit pentru care era atât de iubită, cât și renumită. Era rezidentă la Denville Hall, căminul pentru membrii profesiei teatrale”, a transmis familie ei, conform publicației Metro.

Marea actriță se luptase cu Alzheimer și demență vasculară

Potrivit sursei menționate, aceasta a avut o carieră lungă și variată pe scenă și pe ecran. Totuși, rolul ei din Bread a fost cel mai cunoscut. Difuzat din 1986 până în 1991, serialul a fost urmărit de peste 20 de milioane de oameni, iar Boht a câștigat un premiu British Comedy Award pentru cea mai bună actriță de comedie de televiziune.

Amintim că serialul descria o familie din clasa muncitoare din Liverpool.

De asemenea, Jean Boht a fost subiectul emisiunii de televiziune biografice „This Is Your Life” în 1989. Actrița a jucat și în multe alte proiecte de televiziune. Printre aceste se numără „Softly, Softly”, „Some Mothers Do ‘Ave ‘Em”, „Grange Hill” și „Last of the Summer Wine”. Ulterior, Boht a avut o apariție ca invitat în serialul BBC „Doctors” în 2008.

Chiar dacă s-a axat pe televiziune, Boht a lucrat și în teatru în „Embers” alături de Jeremy Irons, precum și în proiecte de film, precum „Mothers and Daughters” și „Bad Night for the Blues”.

Paul Edwards, directorul serviciilor clinice de la Dementia UK, a reacționat în urma anunțului cu privire la decesul ei. Acesta a lăudat familia pentru că a fost deschisă cu privire la diagnosticul regretatei actrițe.

„Discutând public despre experiențele lui Jean, familia ei va contribui la creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește demența și Alzheimer, încurajându-i să caute sprijinul de care au nevoie pentru această afecțiune. Suntem recunoscători pentru onestitatea lor și sperăm că primesc sprijinul de care au nevoie în aceste momente dificile”, a spus acesta.

A fost căsătorită cu Carl Davis, compozitorul din spatele muzicii serialului TV „Mândrie și prejudecată”

Publicația menționată amintește de faptul că regretata actriță din Marea Britanie a fost căsătorită cu Carl Davis. Acesta a fost compozitorul din spatele muzicii serialului TV „Mândrie și prejudecată”, difuzat în anii ’90. Carl Davis a murit luna trecută la vârsta de 86 de ani.

Cei doi s-au căsătorit în ziua de 28 decembrie 1970 și au avut două fiice, Hannah Louise și Jessie Jo.