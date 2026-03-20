Acest articol, oferit de Bitget Academy, explică pe înțelesul tuturor ce este Web3, cum funcționează și care sunt principalele direcții în care această tehnologie este folosită.

Ce înseamnă Web3?

Mulți specialiști consideră că Web3 reprezintă următoarea etapă de evoluție a internetului, bazată pe rețele descentralizate și pe tehnologia blockchain. Pentru a-i înțelege relevanța, este util să privim parcursul internetului Web 1.0, care a fost, în esență, un spațiu de informare în care utilizatorii consumau conținut în mod pasiv, fără a avea posibilitatea de a posta comentarii sau reacții.

Ulterior, Web 2.0 a adus participare, colaborare și schimb de informații, deschizând drumul unor noi platforme precum YouTube, Wikipedia și Facebook. Web 3.0 merge mai departe: datorită caracterului său descentralizat, le oferă utilizatorilor mai mult control asupra datelor și identității digitale, precum și un nivel mai ridicat de securitate în tranzacții și interacțiuni.

Ce sunt dApps și cum sunt folosite?

DApps, adică aplicațiile descentralizate, sunt aplicații dezvoltate pe o rețea blockchain descentralizată, care combină contracte inteligente cu o interfață digitală ce permite utilizatorilor să interacționeze ușor cu sistemul. Un contract inteligent este un program informatic care rulează automat când sunt îndeplinite anumite condiții prestabilite, ceea ce face procesul mai accesibil și mai transparent. Aceste aplicații au devenit tot mai populare în numeroase industrii, mai ales în finanțele descentralizate (DeFi) și în gaming (GameFi), dar și în sectoarele tradiționale de business. Astăzi, dApps sunt deja folosite eficient în managementul lanțurilor de aprovizionare, în sănătate și în industria farmaceutică, pentru a crește eficiența și încrederea.

Care sunt principalele utilizări ale Web3 și cum este structurat?

Deși Web3 are la bază o singură fundație, și anume blockchain-ul, aplicațiile sale sunt variate. Similar lumii fizice, acesta este organizat în sectoare diferite, în funcție de utilitatea sa:

DeFi (componenta financiară): Finanțele descentralizate descriu un sistem financiar care funcționează fără autorități centralizate, precum băncile sau guvernele. În locul unui intermediar care să administreze conturile și să verifice tranzacțiile, DeFi utilizează tehnologia blockchain pentru a le permite utilizatorilor să își gestioneze direct active.

GameFi (componenta creativă): GameFi este un model nou de gaming bazat pe tehnologia blockchain. Cea mai importantă caracteristică este că le oferă utilizatorilor posibilitatea de a câștiga criptomonede și tokenuri nefungibile (NFT-uri), care pot fi ulterior tranzacționate pe piață. Acest mecanism de tip „play-to-earn” le permite jucătorilor să genereze valoare economică în lumea reală, în timp ce se joacă.

SocialFi (componenta socială): SocialFi marchează o nouă eră a rețelelor sociale, în care utilizatorii, și nu proprietarii platformelor, dețin conținutul. Pe blockchain, profilul și comunitatea de urmăritori aparțin utilizatorului, iar acesta poate primi recompense direct de la comunitate pentru crearea de conținut valoros.

DAO-uri (componenta structurală): DAO-urile, mai exact organizațiile autonome descentralizate, sunt structuri fără conducere centrală, administrate de o comunitate pe baza unui set de reguli implementate pe blockchain. Acestea funcționează cu ajutorul contractelor inteligente care rulează pe blockchain-uri open-source, ceea ce face ca toate activitățile și evidențele financiare să fie transparente și accesibile tuturor. Membrii unui DAO pot participa la guvernanță, vot și la procesul decizional, contribuind la un mediu democratic și transparent de colaborare pentru atingerea unor obiective specifice.

Cum se conectează Web3 la lumea reală?

În 2026, Web3 nu mai este limitat la sfera activelor exclusiv digitale, ci începe să se conecteze tot mai clar la economia reală prin două direcții majore, care apropie tehnologia blockchain de lumea fizică.

Prima este RWA (Real-World Assets), care se referă la active tradiționale, precum titlurile de stat, mărfurile, acțiunile și ETF-urile, care sunt digitalizate și transformate în tokenuri pe blockchain printr-un proces numit tokenizare. Un avantaj important al RWA este proprietatea fracționată, care permite împărțirea unui singur activ în tokenuri digitale mai mici și mai accesibile, facilitând astfel accesul investitorilor. Mai mult, deoarece aceste active există pe blockchain, ele pot fi tranzacționate 24/7, fără barierele geografice și de timp caracteristice piețelor financiare tradiționale.

A doua tendință este DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks), adică rețele care folosesc tehnologia blockchain pentru a construi și administra infrastructură hardware din lumea reală. În loc ca întreaga infrastructură să fie deținută de o singură corporație, un proiect DePIN încurajează mii de persoane să găzduiască ele însele această infrastructură.

De exemplu, utilizatorii pot instala în propriile locuințe senzori meteorologici de mici dimensiuni sau antene 5G și pot primi tokenuri în schimbul datelor furnizate ori al acoperirii de internet în zona în care locuiesc. Rezultatul este o infrastructură deținută de comunitate, mai flexibilă, mai eficientă din punct de vedere al costurilor și mai descentralizată.

Acest articol este furnizat exclusiv în scop informativ și nu constituie recomandare de investiții, consultanță juridică sau financiară și nici o ofertă ori o solicitare de a cumpăra sau vinde instrumente financiare sau active digitale. Orice opinii exprimate se bazează pe observații curente ale pieței și se pot modifica. Performanțele din trecut nu reprezintă o garanție a rezultatelor viitoare. Activele digitale sunt volatile și pot să nu fie potrivite pentru toți investitorii. Cititorii ar trebui să își facă propria documentare independentă și să solicite consultanță de specialitate înainte de a lua orice decizie de investiție.

