În urma discuțiilor dintre Klaus Iohannis și liderii USR s-a desprins o singură concluzie. Ea a fost dezvăluită de președintele USR, Dacian Cioloș. Acesta a făcut o serie de declarații după consultările de la Palatul Cotroceni.

Potrivit lui Dacian Cioloș, președintele Klaus Iohannis va analiza propunerea USR pentru funcția de premier. Președintele României ar fi spus că va oferi un răspuns „în următoarele ore”.

„USR are o propunere atât de program, de măsuri imediate pe care am avut ocazia să le dezvoltăm și să i le prezentăm domnului președinte. Avem și o propunere de premier în persoana președintelui USR și am spus că această propunere e una foarte serioasă, că suntem gata să ne asumăm acest rol.

Domnul președinte ne-a confirmat ceea ce a rezultat din concluziile prezentate de celelalte partide care au participat la consultări până acum, că nu a primit nicio altă propunere de premier, că pare că partidele fug de această responsabilitate”, a punctat Dacian Cioloș.

De acum înainte mingea este la Iohannis

Potrivit acestuia, Klaus Iohannis i-ar fi transmis că va analiza această propunere foarte serios.

„De acum înainte mingea este la domnul președinte. Ne-a spus că este neplăcut surprins că n-au existat discuții între partide până acum. I-am spus că noi am fost deschiși pentru discuții cu partenerii noștri de coaliție, care este încă în vigoare, pentru că n-a fost denunțată de niciunul dintre cei trei parteneri. Noi rămânem deschiși la discuții”, a spus Ciolos.

Liderul USR a susținut că dacă președintele va face această propunere și va lua în considerare propunerea lor, de mâine vor fi discuții cu partenerii de coaliție.

‘Dar noi am avut intenția asta (de a discuta cu liderii PNL și UDMR – n.r.) și până acum. Eu am dat un semnal președintelui PNL pentru a avea o discuție. Probabil că PNL nu a fost pregătit pentru o discuție”, a spus Dacian Cioloș, după consultările de la Cotroceni. De asemenea, el spune că președintele Iohannis nu a reluat criticile la adresa USR în timpul consultărilor și nu le-a spus că nu-și dorește ca USR să mai fie la guvernare. Concluzia discuției, a punctat Cioloș, a fost că va analiza propunerea USR și că va veni cu un răspuns în următoarele ore.