Contrar percepției populare, cazierul judiciar nu funcționează ca o evidență permanentă a tuturor faptelor penale comise de o persoană. Legislația românească prevede că mențiunile din cazier se șterg după trecerea unor termene legale, dacă persoana nu mai comite alte infracțiuni.

Ștergerea se face în funcție de tipul pedepsei aplicate, durata acesteia și momentul încheierii executării.

În cazierul judiciar sunt înscrise doar infracțiunile, nu și contravențiile. Amenzile de circulație, sancțiunile pentru tulburarea ordinii publice sau cele aplicate de ANAF, ITM ori alte autorități administrative nu apar în cazierul judiciar.

Acestea rămân doar în evidențele instituției care le-a emis și nu afectează statutul de persoană fără antecedente penale.

În cazul amenzilor penale (nu contravenționale), legea prevede ștergerea mențiunii la un an de la data executării. Practic, dacă amenda a fost achitată integral, aceasta nu mai apare în cazier după împlinirea termenului legal.

-Pedeapsa cu închisoarea cu suspendare: termen de trei ani

Pentru persoanele condamnate la închisoare cu suspendare, mențiunea din cazier se șterge la trei ani de la finalizarea termenului de supraveghere. Termenul nu curge de la data sentinței, ci din momentul în care supravegherea s-a încheiat efectiv.

-Închisoarea cu executare: termene diferite, în funcție de durata pedepsei

În cazul condamnărilor cu executare, termenele de ștergere sunt mai mari și se calculează de la data eliberării din penitenciar:

pedepse sub 2 ani – ștergere după 3 ani

pedepse între 2 și 5 ani – ștergere după 4 ani

pedepse între 5 și 10 ani – ștergere după 5 ani

pedepse mai mari de 10 ani – ștergere după 7 ani

Dacă infracțiunea a fost comisă în perioada minoratului, legea prevede termene mai scurte. Măsurile educative se șterg, de regulă, la un an de la executare, iar în unele cazuri chiar mai devreme, prin reabilitare judecătorească.

Reabilitarea poate curăța cazierul mai repede

Legea permite două forme de reabilitare:

-reabilitarea de drept, care intervine automat prin trecerea timpului, dacă persoana nu mai comite alte infracțiuni

-reabilitarea judecătorească, care se acordă de instanță, la cererea persoanei, atunci când sunt îndeplinite condițiile legale

După reabilitare, cazierul judiciar apare ca fiind curat.

Cazierul judiciar poate fi solicitat:

-de la orice ghișeu al Poliției

-online, prin platforma ghișeul.ro, cu carte de identitate electronică

-prin certificat digital

Dacă mențiunea nu mai apare în document, persoana este considerată oficial fără antecedente penale.