Diferența o fac costurile cu construcția, utilitățile, echipamentele tehnice și sistemele de plată. Dacă ai deja terenul, investiția scade semnificativ. Dacă trebuie cumpărat, bugetul crește rapid.

Cea mai frecventă întrebare este legată de pretul unui proiect spalatorie auto 3 boxe și ce include, concret, această sumă. Nu vorbim doar despre echipamentele din boxe, ci despre întregul ansamblu funcțional: platformă betonată, sistem de canalizare, stație tehnică, racorduri la apă și curent, sistem de dedurizare, eventual osmoză. O spălătorie auto self service în 2026 trebuie gândită corect de la început, pentru a evita costuri suplimentare ulterioare.

Pentru a înțelege bugetul, trebuie împărțit proiectul în componente clare.

În 2026, costul mediu pentru o boxă self service echipată standard este în jur de 4.690 euro. Pentru trei boxe, doar echipamentele de bază ajung la aproximativ 14.070 euro. Aceasta este doar partea tehnică din interiorul boxelor, fără construcție sau instalații generale.

Un pachet standard pentru o boxă include 4 programe de lucru:

prespălare cu detergent

clătire cu înaltă presiune

ceară

buton pauză

Sistemul poate fi configurat până la 8 programe, dacă dorești opțiuni suplimentare precum spumă activă densă sau apă osmozată.

Ce conține concret echiparea unei boxe:

post de comandă cu butoane antivandalism și display dot matrix

sistem electronic de încasare cu jetonieră

alimentare 24V pentru siguranță electrică

tablou de automatizare cu protecții diferențiale

grup pompant 15 L/min, motor 5.5 kW

pompă de joasă presiune

sistem de dozare soluții chimice

protecție termică și sistem anti-îngheț

braț rotativ 360 grade antivandalism

lance standard și lance pentru spumă

furtun ranforsat și suport lance

Aceste costuri sunt valabile pentru un proiect spalatorie auto self service bine echipat, dar fără opțiuni premium. Dacă adaugi sistem de plată cu card, aplicație mobilă sau modul contactless, bugetul crește cu 2.000-5.000 euro pe locație.

Partea de construcție este cea mai costisitoare. Pentru 3 boxe ai nevoie de o suprafață minimă de 300-400 mp, incluzând spațiu tehnic și zonă de acces.

Costurile principale includ:

platformă betonată armată

structură metalică pentru boxe

acoperiș și panouri laterale

sistem de colectare și separare hidrocarburi

racord apă, canalizare, curent trifazic

cameră tehnică izolată

Construcția efectivă poate ajunge la 50.000-80.000 euro, în funcție de prețurile locale la materiale și manoperă. Dacă terenul necesită lucrări suplimentare de nivelare sau consolidare, apar costuri adiționale.

Un alt element important este instalația de dedurizare a apei. Fără ea, depunerile de calcar afectează echipamentele și cresc cheltuielile de mentenanță. Un sistem bun de tratare a apei poate costa între 5.000 și 12.000 euro, în funcție de capacitate.

Nu trebuie ignorate taxele pentru autorizații, proiectare, avize ISU, studii geotehnice. Acestea pot însuma 5.000-10.000 euro.

Într-un oraș mediu, terenul poate costa între 40 și 120 euro/mp, în funcție de zonă. Pentru o spălătorie auto cu 3 boxe, o suprafață potrivită este de minim 500 mp, perfect ar fi 700-800 mp pentru acces facil.

Dacă achiziționezi terenul, bugetul total poate crește cu 30.000-80.000 euro. Dacă îl deții deja, investiția devine mult mai atractivă.

Amplasarea influențează direct profitabilitatea. Zonele cu trafic intens, apropierea de supermarketuri sau cartiere rezidențiale noi cresc volumul de clienți. O locație slab aleasă poate dubla perioada de recuperare a investiției.

Pe lângă investiția inițială, trebuie luate în calcul costurile lunare:

apă și canalizare

energie electrică

soluții chimice

mentenanță echipamente

eventual chirie teren

contabilitate

Pentru o spălătorie cu 3 boxe, cheltuielile lunare pot varia între 2.000 și 4.000 euro, în funcție de volum și utilități.

Într-un oraș mediu, o boxă poate genera în medie 1.500-3.000 euro lunar, în funcție de sezon și trafic. La 3 boxe, veniturile pot ajunge la 4.500-9.000 euro pe lună.

Cu un scenariu moderat, investiția se poate amortiza în 3-5 ani. Dacă locația este foarte bună și costurile sunt bine controlate, perioada poate scădea sub 3 ani.

Pentru claritate, iată un calcul orientativ pentru un proiect complet:

echipamente 3 boxe : aproximativ 14.000-20.000 euro

: aproximativ 14.000-20.000 euro construcție și infrastructură : 60.000-100.000 euro

: 60.000-100.000 euro instalații apă și tratare : 5.000-12.000 euro

: 5.000-12.000 euro autorizații și proiectare : 5.000-10.000 euro

: 5.000-10.000 euro sisteme plată moderne : 3.000-8.000 euro

: 3.000-8.000 euro diverse și neprevăzute: 10.000-15.000 euro

Total fără teren: 120.000-165.000 euro.

Total cu teren achiziționat: 160.000-240.000 euro.

Aceste valori pot varia în funcție de furnizor, oraș și nivelul de echipare ales.

Prețul unui proiect pentru spălătorie auto cu 3 boxe este influențat de câțiva factori importanți:

calitatea echipamentelor

nivelul de automatizare

costul construcției locale

amplasarea terenului

tipul structurii metalice

soluțiile de plată implementate

Un proiect pentru spălătorie auto self service realizat cu echipamente ieftine poate reduce investiția inițială, dar crește costurile de mentenanță și riscul de oprire a activității.

O abordare echilibrată este alegerea unor echipamente fiabile, cu service disponibil în România și piese ușor de găsit.

Cererea pentru spălătorii auto self service rămâne stabilă. Parcul auto este în creștere, iar șoferii preferă soluții rapide și accesibile. Costurile de operare sunt mai mici comparativ cu o spălătorie clasică cu angajați permanenți.

Cu un plan bine făcut, o locație potrivită și un buget realist, investiția poate genera venit constant pe termen lung. Important este să calculezi corect de la început toate costurile, nu doar echipamentele din boxe.

Un proiect complet, bine dimensionat, într-un oraș mediu, poate deveni o afacere stabilă. Cheia este planificarea atentă, alegerea furnizorilor potriviți și o analiză a pieței locale.