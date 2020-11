Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a făcut o serie de declarații neașteptate la România TV, oferind informații care cu siguranță că i-a bucurat pe pensionari. Ea a avertizat că îi va elimina fără nicio milă acei funcționari plictisiți care îi reped pe bătrânii care sună sau se deplasează la ghișee pentru a-și rezolva diferite probleme.

Violeta Alexandru a dezvăluit că personal a verificat amabilitatea funcționarilor de la nivelul caselor județene de pensii. Ministrul a sunat cu identitate ascunsă, pe numerele de telefon destinate publicului, iar de multe ori a fost repezită de cei care ar fi trebuit să-i ofere informații.

„Oriunde găsesc probleme la nivelul caselor de pensii voi schimba. Nu voi tolera nicio neregulă. Eu nu mi-am luat niciun angajament că voi fi un ministru simpatic, ci că voi fi un ministru eficient. Am făcut multe verificări la nivelul caselor de pensii din țară și am constatat că personalul este plictisit, lipsit de empatie și amabilitate, funcționarii, nu toți, dar o bună parte, nu mai au răbdare s lucreze cu personalul, să le explice lucruri importante pentru acești oameni în vârstă. Am făcut chiar experimente și am sunat pe numerele de contact pentru public al caselor de pensii din diferite județe și mi s-a vorbit cu dispreț și fără niciun pic de profesionalism. Un asemenea comportament nu poate fi tolerat. Se simte faptul că unii funcționari nu-și fac treaba cu plăcere, iar acesta nu este un job la care să vii doar așa ca sî ai unde te duce. Aici trebuie implicare, interes și profesionalism. Așa că nu am să am nicio reținere să elimin acei funcționari care nu se încadrează cerințelor postului”, a declarat ministrul Muncii Violeta Alexandru.

Ministrul Muncii a mai vorbit, de altfel, vineri în cadrul unei declarații de presă, despre respectarea prevederii legale privind decalarea cu o oră a programului angajaților pentru a evita aglomerările la locul de muncă.