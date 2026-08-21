Canicula pune sistemul energetic la încercare. Ce se întâmplă în această seară

Temperaturile foarte ridicate din această perioadă pun presiune pe sistemul energetic, însă consumul crescut de electricitate poate fi acoperit, potrivit secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Pentru vineri seară, estimările indică un vârf de consum de aproximativ 7.200 MW.

Situația este influențată și de evoluția producției de energie eoliană, prognozată să crească în orele în care producția fotovoltaică începe să scadă. Potrivit lui Cristian Bușoi, acest lucru va contribui la diminuarea necesarului de energie importată.

„Va fi ziua cea mai călduroasă a săptămânii, după cum au anunțat prognozele meteorologice. Sigur că acest lucru generează și efecte asupra sistemului energetic. Din fericire, vorbim totuși de o zi în care producția eoliană este prognozată să aibă o creștere importantă”, a explicat secretarul de stat.

Producția eoliană este estimată să ajungă la aproximativ 1.100 MW, nivel care ar urma să sprijine sistemul energetic în special în intervalul de seară, când aportul centralelor fotovoltaice se diminuează. În aceste condiții, necesarul de energie din import ar urma să fie mai mic.

„Estimăm că maximul de import va fi la 1.500 MW”, a mai precizat Cristian Bușoi.

Evoluția producției din surse regenerabile a avut un rol important și joi seară. România a înregistrat atunci o producție eoliană ridicată, care a trecut în anumite momente de 2.100 MW și a contribuit la reducerea importurilor de electricitate.

„Am avut importuri și mai mici, pentru că am avut un record în energia eoliană. Au fost și producții de peste 2.100 MW, ceea ce arată că investiția în regenerabile și, într-un fel, energia eoliană poate fi de mare ajutor Sistemului Energetic Național”, a punctat Bușoi.

Pentru vineri seară, estimarea indică un consum maxim de aproximativ 7.200 MW. Valoarea reprezintă vârful de consum prognozat pentru această perioadă cu temperaturi ridicate.

Secretarul de stat apreciază că nivelul consumului ar putea fi mai mic decât în alte zile ale săptămânii, ținând cont și de faptul că este vineri seară. În marile centre urbane, consumul casnic are tendința de a scădea în acest interval.

„Prognoza este de 7.200 MW pentru această seară, ca vârf, și totul este sub control din producția internă și din importuri, care, încă o dată, vor fi semnificativ scăzute”, a spus Cristian Bușoi.

Ministerul Energiei transmite că, în acest moment, nu există motive pentru limitarea consumului în cazul marilor consumatori industriali. O asemenea măsură ar fi luată doar ca soluție de ultimă instanță, în situația în care reducerea voluntară a consumului și celelalte măsuri disponibile nu ar fi suficiente.