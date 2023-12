Cabral și Andreea Ibacka, la fel ca numeroase dintre vedetele de la noi, fac pregătiri pentru marea vacanță de Crăciun în afara granițelor României. În acest an, cei doi le pregătesc ceva foarte special copiilor. Ei au decis să trăiască cea mai frumoasă experiență de Crăciun în… Laponia!

Andreea Ibacka a împărtășit cu fanii bucuria sa prin postarea unor imagini pe rețelele de socializare. Ele au fost însoțite de un mesaj emoționant. Vedeta spune, cu mare entuziasm, că este pentru prima dată când cei doi copii ai săi vor avea parte de un moment atât de magic și special.

Familia Ibacka va pleca spre Laponia pe data de 18 decembrie. Andreea a povestit fanilor și ce activități au pregătit în Laponia, se pare că ele vor fi și pe placul adulților.

Andreea Ibacka și Cabral au rostit jurăminte de căsătorie în 2011 și de atunci au fost inseparabili. Sunt priviți ca un cuplu-model și beneficiază de o mare apreciere din partea fanilor. Notabil este faptul că între prezentatorul de la PRO TV și partenera sa există o diferență semnificativă de vârstă, de opt ani.

Prezentatorul TV a oferit mai multe informații, în cadrul unui interviu, despre relația sa cu populara actriță.

„Așa e nefasta, nu scapă vreo ocazie să te facă de toată ocara… La mine n-a fost nicio criză, am trăit întotdeauna fiind conștient că nu știu când se termină ața. Nu știu câte zile am, așa că am încercat în viață să fac toate lucrurile pe care oamenii se bazau să le fac… dar să am grijă să și trăiesc, între timp. Am avut pasiuni pentru diverse hobby-uri, le-am consumat. Am vrut să sar cu parașuta – am sărit! Am vrut să fac enduro, paragliding, sailing și kite – am făcut! Ne-am făcut echipă de curse, Bad Petunia, suntem constant pe podium. Merg pe moto. (zâmbește) Știi cum e… îți plătești și ratele, mai mănânci și câte un ecler”, spune Cabral, pentru viva.ro.