Cabral nu va mai apărea la TV pentru o perioadă de timp

Cabral Ibaka a anunțat recent că va sta departe de platourile de filmare pentru o perioadă de timp pentru a acorda mai multă atenție familiei sale.

Vă amintim că, după ce a participat la reality show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de-aici”, a lipsit o perioadă de pe micile ecrane. După o binemeritată pauză, a revenit la cârma emisiunii TV „Ce spun românii?”, iar acum urmează o altă pauză.

„Plănuisem să stau acasă șase, opt luni și am stat trei, m-au rugat colegii să mă întorc, aveam niște treabă de făcut, am fost trădat, dar acum urmează să terminăm acest proiect, nu am mai luat nimic, am refuzat cam tot, tocmai pentru a sta cu piticii acasă.

Nu este că mai vreau o pauză, dar încerc să dozez foarte bine munca și timpul pe care îl petrec cu familia. E importantă meseria, e important job-ul, dar, în același timp, e mult mai importantă familia”, a declarat el în cadrul unui interviu acordat pentru EGO.

Cabral așteaptă cu bucurie bătrânețea. Ce planuri are pentru viitor?

În cadrul acelui interviu, Cabral a mărturisit că așteaptă cu bucurie bătrânețea pentru că atunci nu va mai fi o persoană publică, ceea ce îi va oferi multă libertate și liniște.

„Îți zic sincer că îmi doresc la bătrânețe să fiu cel mai nebun moș de la mine din cartier. Am de gând să mă duc să îmi scot un certificat de zdrăngănit ca să nu mă poți băga la zdup și să încep să fac toate prostiile, să fiu moșul care aleargă gol prin cartier. Atunci nu o să mai fiu la televizor, nu o să mai fiu de interes”, a zis el.

Cabral a mers de urgență la spital cu fiul său

Faptul că vedeta vrea să acorde mai multă atenție familie sale nu trebuie să mire pe nimeni. Vă amintim că, cu câteva zile în urmă, el și soția sa, Andreea Ibacka, au mers de urgență la spital, în timpul nopții, cu fiul lor, Tiago, pentru că avea febră.

,,Se întâmplă des să povestim atunci când e de bine, zâmbim tot timpul, punem poze când mai plecăm pe ici pe colo. Uite, ăștia suntem noi, ajunși de urgență la spital, acum câteva nopți.

Cu febră, cu Tiago supărat, obosiți și îngrijorați. Acum Tiago e bine. Atunci… Andreea și cu mine, ca orice părinți, leșinați de grijă”, a scris el pe contul său de Facebook.