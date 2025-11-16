Premierul Rosen Jelyazkov a vizitat zona în care urmează să fie construit un terminal portuar fluvial pe Dunăre, în orașul Tutrakan. El a fost însoțit de primarul localității, Dimitar Stefanov, și de ambasadorul Bulgariei în România, Radko Vlaykov.

Jelyazkov a transmis că autoritățile de la Sofia consideră necesară extinderea infrastructurii dintre cele două țări și că proiectele comune de pe Dunăre trebuie reluate.

Premierul a explicat că executivul bulgar este conștient de dificultățile bugetare ale României și că, pornind de la acest context, au fost discutate și alte variante în afara construcției de poduri.

El l-a invitat pe omologul său român, Ilie Bolojan, la o întâlnire de lucru pentru a clarifica opțiunile privind viitoarele conexiuni. În opinia sa, asemenea proiecte ar aduce avantaje semnificative ambelor state.

În legătură cu terminalul fluvial, Rosen Jelyazkov a explicat că proiectul are nevoie de investiții reduse pentru a deveni funcțional. Infrastructura trebuie construită, iar un concesionar trebuie selectat.

Analizele privind concesiunea sunt programate să fie finalizate până la finalul anului, iar premierul bulgar se așteaptă ca selecția concesionarului să aibă loc în primăvara următoare.

Primarul orașului Tutrakan a afirmat că firmele din zonă și din municipalitățile apropiate consideră necesară o conectivitate mai bună cu România. El a transmis că îmbunătățirea legăturilor va susține comerțul, turismul și mobilitatea forței de muncă pe ambele maluri ale fluviului.

Ambasadorul Radko Vlaykov a vorbit despre lipsa unei legături pe o distanță de aproximativ o sută de kilometri între cele două state. El a spus că un feribot ar acoperi acest gol și ar compensa absența podurilor în zonă. A menționat că introducerea unor linii de feribot poate reprezenta o soluție temporară până la realizarea infrastructurii rutiere permanente.

Autoritățile bulgare au precizat că proiectul Terminalului Portuar Tutrakan se află în planul de acțiune actualizat pentru concesiunile guvernamentale pentru perioada 2021–2027. Sunt analizate și variante de extindere a activităților portuare, inclusiv manipularea mărfurilor ro-ro.

Partea română și-a exprimat interesul și disponibilitatea de a participa la operarea legăturii fluviale, conform comunicatului transmis de guvernul de la Sofia.