Pentru a treia zi consecutiv, prețul motorinei în Bulgaria a depășit pragul de 1,60 euro pe litru, ceea ce a dus la activarea automată a schemei de compensare pentru populația vulnerabilă. Autoritățile au stabilit anterior acest mecanism, astfel încât intervenția statului să nu depindă de decizii punctuale, ci să fie declanșată imediat ce sunt îndeplinite condițiile, transmite Novinite.

Schema prevede acordarea unui ajutor lunar de 20 de euro în luna în care criteriul este îndeplinit. Condiția principală este ca prețul unui litru de benzină A95 sau de motorină să rămână la sau peste 1,60 euro timp de cel puțin trei zile consecutive.

Agenția Națională de Venituri din Bulgaria a început să publice zilnic pe site-ul său date privind prețurile carburanților, informațiile fiind disponibile începând cu 20 martie. Aceste date sunt folosite pentru a verifica dacă pragul a fost depășit și dacă schema trebuie activată.

Compensațiile sunt acordate persoanelor cu venituri mici, stabilite în funcție de pragurile oficiale. Pentru anul 2025, sunt eligibile persoanele cu un venit brut lunar mediu de cel mult 652,41 euro sau de cel mult dublul pragului de sărăcie.

De asemenea, sunt luate în calcul și veniturile din 2024, unde pragul este de 537,88 euro sau dublul nivelului de sărăcie pentru acel an. Pe lângă criteriul veniturilor, beneficiarii trebuie să dețină un autovehicul sau să utilizeze unul în baza unui contract de leasing.

Programul este valabil până la 30 iunie, iar autoritățile monitorizează zilnic evoluția prețurilor și verifică, inclusiv pe baza bonurilor fiscale, achizițiile reale de carburant și prețurile efectiv plătite.

Mașinile electrice nu sunt incluse în acest program de sprijin.

Prețul motorinei a ajuns la o medie de 1,61 euro pe litru, depășind nivelul considerat critic de autorități. În acest context, sprijinul acordat nu acoperă integral creșterile de preț.

Un proprietar de benzinărie din Ruse a explicat că prețurile s-au menținut stabile începând cu 20 martie, dar nivelul acestora este semnificativ mai ridicat decât anterior. Acesta a arătat că ajutorul guvernamental nu compensează complet scumpirile și că un plin de carburant care costa anterior aproximativ 100 de euro ajunge acum la circa 140 de euro.

Același exemplu face referire la măsuri aplicate în alte state europene, precum Spania și Italia, unde au fost utilizate rezervele de combustibil și au fost reduse accizele pentru a limita creșterea prețurilor.

În România, proiectul privind gestionarea crizei carburanților a fost modificat înainte de adoptare. Noua variantă prevede că producătorii de combustibili nu mai sunt supuși plafonării adaosului comercial, măsura urmând să se aplice doar distribuitorilor.

Totodată, amenzile pentru benzinăriile care încalcă regulile au fost reduse de la 10% la 1%, potrivit modificărilor operate în actul normativ.