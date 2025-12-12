Senatorul POT Gheorghe Vela propune, într-un proiect de lege depus la Parlament, ca şi după data de 31 august 2031 cetăţenii români să poată opta pentru eliberarea unei cărţi simple de identitate, valabilă exclusiv pe teritoriul României.

În expunerea de motive, Vela menţionează că Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români a fost modificată pentru a se institui treptat tranziţia de la cartea de identitate simplă (CIS) la cartea electronică de identitate (CEI), stabilindu-se că, până la data de 31 august 2031, cele două forme vor coexista. Ulterior, CEI va deveni forma exclusivă de document naţional de identitate.

Potrivit lui Vela, realitatea administrativă şi socială relevată în perioada anilor 2021-2025 a demonstrat că o parte considerabilă a populaţiei nu este pregătită să adopte în mod exclusiv cartea electronică de identitate.

Din motive care ţin de convingeri personale, religioase, culturale sau de neîncredere în utilizarea datelor biometrice, spune Vela, un număr mare de cetăţeni români preferă menţinerea unui document de identitate clasic, care să nu conţină cip electronic sau elemente de stocare digitală.

„Această tranziţie a fost justificată, la momentul adoptării legislaţiei, prin necesitatea alinierii României la standardele europene privind securitatea documentelor şi interoperabilitatea sistemelor de evidenţă, dar şi prin obiectivul de a facilita accesul cetăţenilor la servicii publice electronice prin mecanisme de identificare digitală. Totuşi, realitatea administrativă şi socială relevată în perioada 2021-2025 a demonstrat că o parte considerabilă a populaţiei nu este pregătită să adopte în mod exclusiv cartea electronică de identitate. Din motive care ţin de convingeri personale, religioase, culturale sau de neîncredere în utilizarea datelor biometrice, un număr mare de cetăţeni preferă menţinerea unui document de identitate clasic, care să nu conţină cip electronic sau elemente de stocare digitală”, a explicat iniţiatorul proiectului de lege.

„După data de 31 august 2031, cetăţenii români pot opta pentru eliberarea cărţii simple de identitate (CIS), valabilă exclusiv pe teritoriul României. Cartea simplă de identitate, alături de cartea electronică de identitate, constituie document oficial de identificare şi de dovedire a domiciliului titularului, utilizabil în raporturile de drept public intern, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Cartea simplă de identitate nu conferă titularului dreptul de a călători în spaţiul Uniunii Europene sau în afara teritoriului României şi nu permite utilizarea serviciilor care necesită identificare electronică sau autentificare digitală. Modelul, conţinutul, dimensiunile şi elementele de siguranţă ale cărţii simple de identitate sunt similare celor prevăzute pentru cartea electronică de identitate, cu excepţia componentelor electronice şi a elementelor de identificare digitală”, se arată în proiectul de lege.

Durata de valabilitate a cărţii simple de identitate este aceeaşi cu cea a cărţii electronice de identitate corespunzătoare categoriei de vârstă. Condiţiile tehnice de emitere şi gestionare se stabilesc printr-o Hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, cu avizul Autorităţii pentru Digitalizarea României.

Cartea simplă de identitate se eliberează de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, la cererea titularului, în aceleaşi condiţii procedurale ca pentru cartea electronică de identitate. Toate cărţile simple de identitate se emit cu menţiunea distinctă „valabilă numai pe teritoriul României”, imprimată vizibil pe faţa documentului. Cartea simplă de identitate se poate elibera şi cetăţenilor români aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României, potrivit procedurilor şi în limita capacităţilor tehnice stabilite prin hotărârea Guvernului.

Costurile de producţie şi personalizarea cărţii simple de identitate sunt suportate din veniturile proprii ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi se recuperează integral prin taxa percepută pentru emiterea documentului.