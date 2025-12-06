Fostul mare jucător și antrenor Cornel Dinu, care a împlinit recent 77 de ani, se confruntă cu probleme serioase de sănătate, combinate cu o depresie severă. „Procurorul” a mărturisit că starea sa generală nu-i mai permite nici măcar să iasă din casă, cu excepția vizitelor la spital, și că de peste un an și jumătate nu a părăsit locuința decât pentru internări medicale.

Constantin „Tică” Dănilescu, fost președinte la Steaua și la Dinamo și bun prieten al lui Dinu din clasa întâi, a declarat că își exprimă regretul față de situația prietenului său și că încearcă să-l sprijine prin mesaje și apeluri. Dănilescu a adăugat că îi transmite lui Dinu multă sănătate și îi încurajează să fie puternic, subliniind legătura lor de o viață.

„Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Nu e rău, dar asta e viața. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme care le-am”, a spus, recent, Dinu.

„Am mai vorbit. Îi mai dau mesaje. Îmi pare rău de situația în care s-a ajuns. S-a închis în el. Noi ne cunoaștem din clasa întâi. Îi transmit multă sănătate. Îmi scrie: ”Da. La fel și ție”. Mi se sfâșie sufletul. Îmi pare rău pentru starea lui de sănătate. Cornele, fii puternic, de la prietenul tău de-o viață, Tică”, a mărturisit Dănilescu la Digi Sport Matinal.

În luna noiembrie, Cornel Dinu a fost internat la cardiologie pentru investigații complexe, fiind monitorizat timp de 24 de ore. El a explicat că medicii au evaluat necesitatea unui pacemaker ventricular, dar au decis că nu este nevoie, astfel că a fost externat în scurt timp. Dinu a menționat, la acea vreme, că somnul îi este afectat, fiind limitat la câteva ore pe noapte în spital, dar speră să recupereze odihna acasă, alături de câinii săi.

Problemele medicale ale lui Dinu s-au înmulțit în ultimul an, după operația de șold și diverse complicații, ceea ce l-a determinat să își limiteze ieșirile din casă. Chiar și invitațiile prietenilor, precum cea recentă a lui Mircea Lucescu de a merge la un meci, au fost refuzate, preferând să rămână în compania câinilor săi.

Situația fostului „Mister” stârnește îngrijorare în rândul prietenilor și fanilor săi, care îi transmit sprijin și gânduri bune în aceste momente dificile.