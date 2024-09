Cornel Dinu, una dintre legendele fotbalului românesc, emblemă pentru clubul Dinamo unde a fost jucător, antrenor, președinte și și chiar și acționar, „Procurorul” a fost recent internat în spital din cauza unor probleme grave de sănătate. După o perioadă în care starea sa fizică s-a deteriorat, a fost necesară internarea sa în Spitalul Universitar de Urgență Elias, unde beneficiază de cele mai bune condiții de îngrijire.

În ultima vreme, Cornel Dinu a avut parte de probleme serioase de sănătate, care au culminat cu internarea sa. Se pare că a experimentat amețeli severe care au dus la pierderea echilibrului și căderi repetate în propria locuință. Aceste simptome au fost exacerbate de o afecțiune cronică la nivelul șoldului și piciorului stâng, cauzată de coxartroză, o afecțiune degenerativă a articulației șoldului.

În aprilie, „Mister” a fost internat la Spitalul de Urgență Floreasca pentru o operație la piciorul afectat de coxartroză. Din păcate, în urma internării, a contractat COVID-19, ceea ce a determinat amânarea intervenției chirurgicale pentru o dată nedeterminată.

În acest moment, Cornel Dinu este sub supravegherea atentă a echipei de medici de la Spitalul Universitar de Urgență Elias, unde primește tratamentele necesare pentru a-i ameliora starea și a-i recupera sănătatea. Comunitatea fotbalistică și fanii săi așteaptă cu speranță vești bune privind starea sa de sănătate și recuperarea sa completă.

Într-o declarație pentru Fanatik, Cornel Dinu a vorbit despre starea sa de sănătate, dezvăluind dificultățile cu care se confruntă și impactul major al problemelor sale asupra vieții sale cotidiene. Cu o voce slabă și vizibil afectat, el a descris provocările prin care trece în prezent și a mulțumit echipei medicale pentru îngrijirea acordată.

„Bătrânețe, haine grele… Nimeni nu scapă de asta. Îmi spunea un prieten că nu este pe Pământ crimă mai mare decât nașterea, care ne condamnă pe toți la moarte.

Ultimele patru zile nu m-am putut da jos din pat, am zăcut acolo, după ce am căzut de mai multe ori. Am amețit, am căzut, am dărâmat un fotoliu, un scrin, televizorul…

Mi-am spart capul ieri, la doi centimetri de tâmplă, a țâșnit sângele ca pe front și a trebuit să accept necesitatea spitalizării, ce să fac?

Amețelile astea mi-au luat picioarele, care și fără ele mă supără tare… Picioarele care m-au ajutat atât de mult în tinerețe, pe teren…

M-au adus azi copiii la spital, are grijă de mine doctorul Băltățeanu, suntem prieteni de-o viață, e ca fratele meu. Urâtă tare-i bătrânețea…” a declarat legenda dinamovistă.