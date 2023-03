Hipertensiunea arterială este o afecțiune medicală gravă, care afectează aproximativ 1,3 miliarde de oameni din întreaga lume. Este principalul factor de risc pentru bolile cardiovasculare, ducând, anual, la aproximativ 10 milioane de decese. Medicamentele ajută în tratarea hipertensiunii, dar anumite obiceiuri pot determina creșterea vertiginoasă a tensiunii arteriale, potrivit Activeman.

Tensiunea arterială descrie presiunea pe care o exercită sângele asupra pereților arteriali ai unei persoane. Dacă cineva are o tensiune arterială crescută, cunoscută sub denumirea de hipertensiune arterială, atunci are un risc mai mare de a suferi un accident vascular cerebral sau boli de inimă. Hipertensiunea arterială poate afecta și ficatul, ochii și creierul unei persoane.

Iată care sunt cele mai importance cinci obiceiuri nesănătoase la care ar trebui să renunțe oricine vrea să gestioneze mai eficient hipertensiunea arterială.

Consumul de alimente procesate

Alimentele procesate, care conțin grăsimi trans sau saturate, pot fi mai mult decât dăunătoare organismului. Aceste grăsimi pot crește colesterolul rău, în timp ce scad colesterolul bun, crescând riscul hipertensiunii arteriale. În schimb, alegeți alimente integrale și foarte puțin procesate, care sunt sărace în grăsimi nesănătoase. Puteți să vă îmbunătățiți dieta și să mențineți tensiunea arterială sub control făcând aceste modificări simple de alimentație.

Prea mult alcool sau prea multă cofeină

Consumul excesiv de alcool sau cofeină reprezintă o bombă cu ceas pentru sănătate, mai ales pentru cei cu hipertensiune arterială. Cofeina poate împiedica hormonul responsabil cu menținerea arterelor deschise, în timp ce alcoolul poate îngusta vasele de sânge, crescând riscul de hipertensiune arterială. Limitați consumul de cofeină și alcool și alegeți alternative mai sănătoase, cum ar fi ceaiurile din plante, apa infuzată cu fructe și alte băuturi cu conținut redus de zahăr.

Autoizolare pentru o perioadă lungă de timp

Izolarea socială prelungită poate avea un impact negativ asupra sănătății cardiovasculare în cazul persoanelor hipertensive. S-a demonstrat că singurătatea și izolarea cresc tensiunea arterială, ceea ce poate duce la complicații cardiovasculare suplimentare cum ar fi accidentul vascular cerebral și bolile de inimă. În plus, stresul cronic, rezultat obișnuit al izolării sociale, poate provoca inflamații și deteriorarea pereților vaselor de sânge, ducând la rigiditatea arterială și creșterea riscului de boli cardiovasculare.

Culcatul la ore târzii

Lipsa somnului și calitatea slabă a somnului pot avea consecințe negative grave asupra sănătății generale, iar acest impact poate fi și mai pronunțat la persoanele hipertensive. Pe lângă creșterea tensiunii arteriale, calitatea slabă a somnului poate duce la adoptarea unor obiceiuri nesănătoase, cum ar fi lipsa de mișcare și alegeri alimentare necorespunzătoare. Medicii recomandă ca adulții să aibă cel puțin șapte ore de somn pe noapte, intervalul optim de somn fiind între orele 22 și 23. Persoanele cu hipertensiune arterială ar trebui să doarmă pe partea stângă, pentru că asta ajuta la ameliorarea tensiunii vaselor de sânge și scăderea tensiunii arteriale.

Tutunul sau țigările electronice

Dacă aveți hipertensiune arterială și fumați e ca și cum ați turna gaz pe foc. Tutunul crește semnificativ riscul de atac de cord și accident vascular cerebral la persoanele hipertensive din cauza constricției vaselor de sânge și a formării plăcii în artere. Renunțarea la fumat este crucială pentru reducerea riscului de complicații cardiovasculare și îmbunătățirea sănătății generale. În plus, țigările electronice au fost legate de hipertensiune arterială, studiile arătând că pot provoca o creștere semnificativă a tensiunii arteriale imediat după utilizare.