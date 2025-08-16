Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci afine în fiecare zi. De exemplu, dacă sănătatea inimii este o preocupare, în special scăderea tensiunii arteriale, afinele pot fi fructul perfect. Un medic cardiolog explică mai jos cum ajută afinele în cazul problemelor legate de tensiunea arterială, scrie Parade.

Explicația este simplă: afinele au un compus care stimulează fluxul sanguin, ceea ce poate scădea tensiunea arterială.

„Acest lucru se poate datora nivelului ridicat de flavonoid antocianină, un compus antioxidant și antiinflamator care ajută la îmbunătățirea funcției celulelor endoteliale din vasele de sânge”, spune Dr. Cheng-Han Chen, medic cardiolog și director medical al Programului de Inimă Structurală de la Centrul Medical MemorialCare Saddleback.

De asemenea, îmbunătățește capacitatea vasului de sânge de a se relaxa și îmbunătățește controlul tensiunii arteriale.

Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci afine în fiecare zi. Un studiu din 2019 publicat în The Journals of Gerontology a constatat că un consum zilnic de afine poate reduce tensiunea arterială sistolică cu aproximativ 5 milimetri de mercur. În plus, tensiunea arterială sistolică (numărul superior care arată cât de tare pompează inima sângele în artere) este cea mai bună modalitate de a prezice viitoarele evenimente cardiovasculare, potrivit Asociației Americane a Inimii.

Sophie Lauver, dietetician la Aeroflow Diabetes, explică de ce se întâmplă acest lucru. „Se bănuiește că antocianinele ar putea crește producția de oxid nitric în organism, ceea ce crește fluxul sanguin către artere”, spune ea.

„Afinele ar putea ajuta și la reducerea rigidității arteriale, atunci când arterele nu se pot dilata și contracta la fel de bine ca răspuns la modificările tensiunii arteriale. Această rigiditate, la fel ca hipertensiunea arterială, poate crește riscul de boli cardiovasculare”, a suliniat ea.

Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci afine în fiecare zi. Afinele sunt, de asemenea, bogate în fibre, adaugă ea, iar o dietă bogată în alimente bogate în fibre este asociată cu o tensiune arterială mai scăzută.

Kit Broihier, consultant în nutriție la Asociația Afinelor Sălbatice din America de Nord, amintește cercetări care sugerează acest lucru pentru persoanele în vârstă sănătoase și femeile aflate la postmenopauză. În aceste studii, participanții nu au mâncat neapărat afine, ci sub formă de pudră de afine sălbatice liofilizate, iar tensiunea lor arterială tot a scăzut.

Scăderea tensiunii arteriale nu este singurul câștig pentru sănătate care poate fi anticipat odată cu creșterea consumului de afine. Lauver spune că antocianinele din afine pot proteja și împotriva îmbătrânirii, bolilor, stresului și inflamației. Afinele pot ajuta, de asemenea, la menținerea funcției memoriei, sunt bogate în vitamina C și K și au și alte multe beneficii.

Răspunsul este clar: consumul zilnic de afine este o modalitate excelentă de a avea grijă de sănătatea inimii. Dr. Chen recomandă, în general, două căni de fructe pe zi, ceea ce poate include o cană de afine ca parte a unei rotații a diferitelor fructe.

Referindu-se la studiul din 2019 menționat mai sus, Lauver este de acord că, atunci când vine vorba de afine, aproximativ o cană pe zi este un punct de plecare excelent.