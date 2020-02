De-a lungul timpului, Bianca Drăgușanu a fost acuzată că și-ar fi scos două coaste pentru a avea talia mai mică, însă vedeta a vrut să dea un răspuns cu privire la această speculație.

Odată cu noua intervenție chirurgicală privind schimbarea silicoanelor, vedeta a clarificat acuzațiile privind exagerarea cu intervențiile estetice.

“Nu mi-am scos coaste, am slăbit vreo 20 de kilograme. Talia mea s-a micșorat mai ceva ca în adolescență, chiar am dimensiunile alea, 95-60-95. Eu sunt foarte înaltă, am un metru și 80 de centrimetri. Nu mi-am scos coaste, dar la un moment dat, pentru că se exagerează foarte mult, i-am zis doctorului meu: ‘Haide, domnule, să facem!’ El mi-a zis: ‘Doamne ferește, ești nebună, n-ai nevoie’”, a mărturisit Bianca Drăgușanu.

Vedeta pune accentul pe buze

În ceea ce privește intervențiile estetice, Bianca Drăgușanu recunoaște că cel mai mare accent îl pune pe buze, pe care vedeta și le întreține în mod constant.

Se pare că motivul Biancăi de a opta pentru operațiile estetice, este totuși motivat.

“Aveam buzele foarte subțiri, mi se vedeau numai ochii în cap. Mi s-a părut și mi se pare mereu că am nevoie să-mi retușez buzele. Și vin foarte des la cabinet, chiar o dată la trei luni și zic: ‘Vreau buzele!’ Doctorul îmi zice că nu mi le face, iar eu îi zic că mi le fac singură”, a mai spus Bianca Drăgușanu, potrivit cancan.ro.

