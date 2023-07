Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute femei din România. De când a apărut pe micul ecran, a câștigat aprecierea multor oameni. Este cunoscută pentru personalitatea ei puternică, dar mai ales pentru faptul că are un corp de invidiat.

Bianca Drăgușanu, surprinsă la plajă alături de o prietenă

Recent, diva a fost surprinsă de paparazzi la plajă, alături de una din prietenele ei. Întinse pe șezlonguri, cele două au vorbit minute bune. Însă ce a atras atenția a fost costumul ei de baie alb, cu motive florale, care i-a pus în valoare formele. Nici ochelarii de soare ai acesteia nu au trecut neobservați. Așa cum și-a obișnuit fanii, Bianca Drăgușanu nu a uitat de machiaj, dorindu-și să arate impecabil în orice moment.

La un moment dat, blondina s-a ridicat, și-a desprins părul, și-a luat portofelul, după care s-a întins din nou pe șezlong și a continuat să discute cu prietena sa, relatează WOW Biz.

Secretul Biancăi Drăgușanu pentru a avea un trup perfect

Recent, Bianca Drăgușanu a precizat care este secretul ei pentru a se menține în formă. Potrivit acesteia, ai nevoie de trei lucruri, și anume perseverență, ambiție și disciplină. Astfel, poți duce o viață sănătoasă și să ai și un trup de invidiat.

„Perseverență, ambiție și disciplină. Dacă găsești un echilibru în toate aceste lucruri, nu ai voie să trăiești toată viața ta într-o dietă. Am încercat și eu treaba asta când aveam 20, 30 de ani și nu pot să zic neapărat că dietele nu funcționează. Dar cred că cel mai important este să îți creezi un stil de viață echilibrat. De exemplu, acum două zile am fost în hypermarket și la raionul de mâncare am văzut jumări și mi-am luat o caserolă de aia de 500g, adică aproape jumătate de kilogram. Până să ajung la casă să o plătesc, am mâncat jumătate din ea. Eu mâncam în magazin de poftă pentru că erau jumări de alea de mangalița. Am început să mănânc din ea, până am ajuns la casă să o plătesc, era caserola goală. Mi-am dat seama mamă, omg!”, a spus vedeta în cadrul unui interviu.