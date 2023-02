Este o schimbare de ultim moment la Kanal D. În curând, cântăreții, influencerii, artiștii și oamenii de televiziune se vor află sub tirul întrebărilor Biancăi Drăgușanu.

Aceasta o înlocuiește pe Oana Radu în emisiunea online realizată de Kanal D pe canalul de YouTube „theXclusive”.

Bianca Drăgușanu este bucuroasă să revină printre colegii săi de la Kanal D

„Sunt bucuroasă să fiu implicată în acest proiect, Detectorul de minciuni, o emisiune care le oferă urmaritorilor din mediul online dezvăluiri inedite și o stare de bine.

Mă bucur, de asemenea, să revin în mijlocul foștilor mei colegi de la Kanal D, mă leagă amintiri frumoase de ei și de emisiunea pe care am prezentat-o, Te vreau lângă mine. Abia aștept să încep filmările și să aflu adevăruri pentru cei care ne vor urmări pe theXclusive”, a spus Bianca Drăgușanu.

Cunoscută vedetă din România a fost diagnosticată cu o boală cumplită

În alto ordine de idei, Bianca Drăgușanu a fost diagnosticată cu diabet în urmă cu mai bine de zece ani și este de părere că problemele sentimentale și dietele drastice pe care le-a ținut au îmbolnăvit-o.

Astfel, este nevoită să își schimbe dantura pentru a treia oară și va pleca la Timișoara la sfârșitul acestei luni.

„Pe 30 ianuarie trebuie să mă duc la Timișoara. Mi-am dat dantura jos și-mi pun alți dinți. Am avut o problemă de sănătate, din cauza diabetului îmi sângerau gingiile și a trebuit să-mi schimb întreaga dantură”, a spus Bianca Drăgușanu.

Amintim că vedeta spunea în urmă cu câțiva ani că boala se poate agrava foarte repede, în cazul în care nu are grijă de sănătatea ei. Mai mult, aceasta spunea că a făcut diabet pe sistem nervos.

„De foarte multe ori când am avut crize a trebuit să fac insulină. Încă nu sunt dependentă, dar mai am numai un pas. Dacă nu am grijă de mine, medicii m-au avertizat că boala se poate agrava foarte repede. Eu pun foarte mult suflet atunci când mă îndrăgostesc, mă implic şi sufăr foarte mult.

Am făcut diabet pe sistem nervos, din dragoste. În urmă cu aproape trei ani am descoperit, în urma unor analize, că sunt bolnavă. Acum trebuie să am grijă, nu am voie să mă enervez şi trebuie să ţin regim alimentar stric”, susținea Bianca Drăgușanu, cu câțiva ani în urmă.