Teo Trandafir s-a luptat, pe vremea când era una dintre cele mai importante vedete de la Pro TV, cu kilogramele în plus. Ea a decis însă să pună capăt acestei situații și a reușit să scape de problemă după ce s-a operat la stomac. Ea a urmat o dietă strictă.

Cu toate că anii au trecut, Teo este în continuare într-o formă de zile mari. Nu mulți sunt, însă, cei care știu că adevăratul secret constă în faptul că vedeta tv a renunțat la o serie de alimente.

Recent, ea a dezvăluit cum se menține în formă. De când a reușit să slăbească, Teo Trandafir, în vârstă de 54 de ani, are mare grijă de felul în care arată. Vedeta de la Kanal D a mărturisit că este foarte atentă la alimentație, deoarece nu vrea să se aleagă cu niciun kilogram în plus.

Teo Trandafir mănâncă foarte puțin și doar atunci când îi este foame

Prezentatoarea TV a declarat că mănâncă foarte puțin și doar atunci când îi este foame. De asemenea, Teo Trandafir a precizat că sunt și alimente pe care nu le consumă deloc. Unele pentru că sunt nesănătoase și altele pentru că nu-i plac.

„Mănânc destul de puțin, regula este să mănânc atunci când îmi este foame și cât trebuie. Nu exagerez niciodată, operația de gastric sleeve pe care am suferit-o nici nu mi-ar permite acest lucru. Încerc să nu mă duc la extreme. De exemplu, eu hamburgerul nu îl mănânc cu sos și chiflă, mănânc doar carnea din interior. Bineînțeles că există alimente pe care nu le consum, mai ales alimente care nu îmi plac. Eu, de exemplu, nu mănânc cozonac, pentru că nu îmi place“, a spus vedeta, potrivit unica.ro.

Prima dragoste a vedetei TV și gestul care a cucerit-o

Un alt aspect despre vedeta tv pe care nu mulți îl știu este legat de prima dragoste. Ea a dezvăluit, la un moment dat, că prima sa iubire i-a adus o ciocolată din Germania atunci când i-a ”furat acel pupic”.

,,Aveam, cred, 15 ani când m-am îndrăgostit prima dată și îmi amintesc că ne-am pupat o singură dată și am crezut că murim amândoi. Atunci nu era libertatea de acum, era rușine să te vadă vecinii. Nu am avut eu curajul să fac primul pas. El mi-a adus o ciocolată din Germania, acum se găsește și în România, și mi-a furat acel pupic. A fost la fel ca momentul în care m-a pupat Toto Cutugno. Dansam cu el și simțeam că se întâmplă, am închis ochii și mi-am zis: „Facă-se voia Ta, Doamne!, mai ales că erau de față 800 de oameni”, a precizat Teo Trandafir.