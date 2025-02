Teo Trandafir, o persoană extrem de cunoscută în showbiz-ul românesc, a oferit recent câteva detalii despre viața sa privată și despre motivul pentru care preferă să evite ieșirile în public sau socializările cu oameni care nu îi sunt apropiați.

Aceasta a explicat că nu este o persoană sociabilă și că din cauza experiențelor neplăcute din trecut, este mult mai rezervată în ceea ce privește interacțiunile cu persoane necunoscute.

Una dintre poveștile care au marcat-o a fost o întâmplare șocantă din trecutul său, despre care a vorbit cu sinceritate. Teo Trandafir și o prietenă apropiată au ieșit într-o zi la o apă plată, iar, după ce au băut din pahare, ziarele au apărut cu o știre care le descria într-o lumină falsă.

În loc de apă, în paharul acesteia s-ar fi aflat vodcă, a scris presa la acea vreme, iar zvonurile au început să circule că cele două ar fi fost sub influența alcoolului.

„Cei mai mulți prieteni adevărați nu fac parte din industrie, sunt golani de București, băieți de oraș. Eu, neieșind vreodată, ăștia îmi dau telefon. De ce nu ies? Pentru că nu sunt un om sociabil. Și nu neapărat, dar sunt unii și dacă aș vorbi știu eu unde se duce vorba, eu știu unde apar? Plus că am pățit odată o chestie atât de urâtă…

Am ieșit cu o prietenă, persoană foarte importantă și am avut noroc că eram cu ea. Cu soția de la vremea respectivă a domnului Sârbu. Am ieșit la o apă plată și ne-au dat apa într-un pahar mai mic. Și stăteam de vorbă, am mâncat prăjitura, am băut apa și la un moment dat ea mi-a zis o chestie drăguță și am râs amândouă.

Și ne-am aplecat una către cealaltă. Și a apărut în ziare că în paharul ăsta de apă era vodcă și că noi ne îmbătaserăm. Noroc că eram cu ea, că altfel mă lua domnul Sârbu… Cine ar fi crezut așa ceva în miezul zilei? Și, totuși, au scris-o ca să fie acolo”, a povestit Teo Trandafir.