Teo Trandafir, celebra prezentatoare de la Kanal D, a trăit recent un episod desprins parcă dintr-un film de groază. După o emisiune TV în care a adus în platou o tarantulă, vedeta a avut parte de momente dramatice, ajungând de urgență la spital. Deși a fost fascinată de ideea de a crește audiențele cu un element spectaculos, lucrurile au luat o turnură neașteptată.

Potrivit spuselor sale, totul a început în timpul filmărilor, când tarantula, aparent inofensivă, a fost manevrată în platou de un invitat. Vedeta a povestit că a fost o experiență palpitantă, însă nu avea nicio idee despre ce urma să se întâmple.

Ajunsă acasă, în toiul nopții, ea a început să se simtă rău. Amețeli și o erupție cutanată intensă i-au dat de gândit, iar oglinda i-a confirmat cele mai negre temeri: era alergică la tarantule, fără să știe!

„Am avut noroc că nu eram singură acasă,” le-a mărturisit ea apropiaților. Aceștia au chemat salvarea, iar intervenția rapidă a medicilor a fost esențială pentru a o stabiliza. Totuși, Teo a reușit să fie la datorie a doua zi dimineață, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.

„A venit un tip cu nişte tarantule. Vine tarantula pe aici, pe aici. Scapă tarantula piciorul în gura mea. Simţeam cum creşte audienţa ca pâinea caldă. Pleacă tarantulele, pleacă şerpii. Eu, pe la 12 noaptea, acasă, simt aşa, o ameţeală. Astm nu am.

Mă uit în oglindă. Sunt alergică la tarantule şi nu ştiam. Văd că pe unde mersese tarantula eram roşie, purpuriu. Nu ştiu cum am chemat salvarea, nu ştiu cum am ajuns acasă. Norocul meu că nu eram singură acasă. Nu ştiu cum am ajuns a doua zi la serviciu”, a povestit ea, conform celor de la România TV.