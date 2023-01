Un nou episod în scandalul momentului din lumea mondenă din România dintre Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu. Conflictul dintre cele două ajunge la un nou nivel, iar blondina pare să fie decisă să meargă până la capăt, după ce a anunțat public că o va acționa în instanță pe artistă.

Scandalul continuă între Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu

Reacția Biancăi Drăgușanu vine după ce Claudia Pătrășcanu a acuzat-o că s-ar afla sub tratament antidepresiv. Răspunsul divei n-a întârziat să apară, Bianca postând pe contul său personal de socializare o imagine care confirmă faptul că nu a consumat nicio substanță interzisă.

Nu este însă singura replică dură între cele două. Claudia Pătrășcanu susținea, de asemenea, că deține înregistrări în care Bianca Drăgușanu plânge de „isterie și este disperată”. În plus, artista o numea drept „o distrugătoare de vieți și suflete” și menționa educația pe care diva i-o dă fiicei sale, în vârstă de doar 6 ani.

De altfel, în privința copiilor, Claudia Pătrășcanu spunea că nu i-ar fi lăsa niciodată în preajma ei.

Bianca Drăgușanu a anunțat că va apela la instanță

Având în vedere toate aceste acuzații, Bianca Drăgușanu a publicat rezultatul negativ al testului privind consumul de substanțe interzise. Ulterior, blondina a anunțat că o va acționa în instanță pe Claudia Pătrășcanu, acuzând-o de defăimare, atât în mediul online cât și în presă.

„Referitor la acuzațiile și defăimarea mea, atât în mediul online, cât și în presă, vă prezint contrariul. Ne vedem în instanță”, a scris blondina pe InstaStory.

Anterior, reacția Biancăi Drăgușanu a fost mult mai acidă. Blondina spunea atunci despre Claudia Pătrășcanu că este „clar plecată cu pluta” și „are crize de gelozie” în mod periodic.

„Femeia e clar plecată cu pluta, are crize de gelozie, de frustrare, în mod periodic în ceea ce mă privește. Se contrazice de două ori pe propoziție, iar ca exemplu a zis că nu o interesează persoana mea. Dacă nu o interesează persoana mea de ce vorbește? Consider că pe ea nu o bagă nimeni în seamă cu meseria cu care se bate în piept că o are. Minte, aberează și se penibilizează singură”, a spus Bianca Drăgușanu pentru spynews.ro.