Gabi Bădălău dorește, așadar, să obțină custodia exclusivă a celor doi copii. Omul de afaceri este ferm convins că viața și perspectivele acestora ar fi mai bune alături de el decât alături de fosta sa soție.

„M-am săturat să tac și să nu lupt. Eu sunt convins că copiii mei au un viitor mai bun lângă mine și lângă familia mea și atunci o să fac tot ce ține de mine, ca să le fie bine copiilor mei. Eu nu vreau să iau nimic, vreau doar să fac tot ce ține de mine pentru binele, viitorul, creșterea, educația copiilor mei. Uitați-vă ce comportament are, cum se poartă Claudia în preajma copiilor, cât îi expune Claudia pe acești copii de cinci ani. Nu-s destule motive?”, a declarat el la Antena Stars .

Gabi Bădălău a spus că nu vrea să îi ia copii Claudiei Pătrășcanu, însă dacă lucrurile vor continua așa, se va vedea nevoit să lupte.

„Trauma prin care trec acești copii…Ea are un dosar și pentru alienare parentală. Eu nu am vrut până acum nici să îi iau copiii, eu am fost implicat în creșterea lor și vreau în continuare. Nu vreau să îi iau copiii, vreau doar să se liniștească, dar dacă ea continuă cu lucrurile astea, îmi întărește poziția de a lupta pentru copiii mei”, a explicat acesta.